हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल

स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल

वीडियो के अगले ही हिस्से में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी. जैसे ही लड़की आखिरी बार जोर से चिल्लाती है “We Want Bhojpuri…” वैसे ही स्टेडियम का डीजे अचानक लड़की की मांग सुन लेता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 30 Nov 2025 09:29 PM (IST)
Preferred Sources

आजकल क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि स्टेडियम में होने वाली अनोखी घटनाएं भी अक्सर सुर्खियों में आ जाती हैं. इन्हीं में से एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय आग की तरह फैल रहा है जिसमें एक हसीना यानी एक खूबसूरत लड़की पूरे क्रिकेट स्टेडियम के बीचोंबीच बैठकर अचानक जोर से चिल्लाने लगती है. उसकी आवाज दूर तक जाती है और वह लगातार कहती है “We Want Bhojpuri… We Want Bhojpuri…” उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी ऊर्जा और उसकी आवाज का जो उतार चढ़ाव है उसने बाकी दर्शकों को भी पलभर में अपनी ओर खींच लिया है.

स्टेडियम में बजा लॉलीपॉप लागेलू गाना

वीडियो के अगले ही हिस्से में कुछ ऐसा होता है जो किसी ने उम्मीद नहीं की थी. जैसे ही लड़की आखिरी बार जोर से चिल्लाती है “We Want Bhojpuri…” वैसे ही स्टेडियम का डीजे अचानक लड़की की मांग सुन लेता है और कुछ ही सेकंड में तेज आवाज के साथ भोजपुरी का सुपरहिट गाना “लॉलीपॉप लागेलू” बजा देता है. जैसे मानो उसके पास कोई गुप्त बटन हो और वह बस इसी क्षण का इंतजार कर रहा हो. गाना बजते ही स्टेडियम की हवा बदल जाती है. दर्शकों की सीटें थिरक उठती हैं. चेहरे खिल जाते हैं. और वह हसीना उत्साह से खड़े होकर ठुमके लगाने लगती है. उसके साथ ही आसपास बैठे युवक, लड़कियां और बुज़ुर्ग भी अचानक डांस मोड में चले जाते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sujata Dahal (@sujita8104)

यह भी पढ़ें: इसे कहते हैं संस्कार... नन्ही-सी बच्ची ने डमी के छू लिए पैर, वीडियो देख आप भी हो जाएंगे इमोशनल

यूजर्स ने लिए मजे

वीडियो को Sujata Dahal नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस गाने को अगर अंतरिक्ष में भी बजा दिया तो एलियन भी झूम उठेंगे. एक और यूजर ने लिखा...स्टेडियम की हवा बदल गई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...मजा आ गया.

यह भी पढ़ें: लहंगा पहन हसीना ने भोजपुरी गानों पर लगाए झन्नाटेदार ठुमके! वीडियो देख पिघल जाएंगे आप

Published at : 30 Nov 2025 09:29 PM (IST)
Tags :
TRENDING Dance On Bhojpuri Song VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
बॉलीवुड
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget