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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: भाई ने दिखाई बहादुरी, छत से फिसले छोटे भाई को जान पर खेलकर बचाया, हैरान कर देगा वीडियो

Video: भाई ने दिखाई बहादुरी, छत से फिसले छोटे भाई को जान पर खेलकर बचाया, हैरान कर देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई अपने छोटे भाई की जान बचाता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि छत से एक शख्स नीचे की ओर गिर पड़ता है.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 05 May 2026 09:00 AM (IST)
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कहते हैं बड़ा भाई पिता समान होता है. छोटे भाई पर अगर कोई आंच आए तो वो जान पर खेलकर उसे बचाता है. ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चीख चीखकर लोगों को बता रहा है. जहां छोटे भाई पर आई मुसीबत को बड़े भाई ने ऐसे अपने ऊपर लिया जिससे लगा मानों कुछ हुआ ही नहीं है. छत से फिसले भाई की जान मुसीबत में देख जब बड़े भाई ने दौड़ लगाई तो सोशल मीडिया यूजर्स तालियां बजाने लगे. वीडियो देखकर आप भी भावुक हो जाएंगे.

बड़े भाई ने बचाई छोटे भाई की जान

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक भाई अपने छोटे भाई की जान बचाता दिखाई दे रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि छत से एक शख्स नीचे की ओर गिर पड़ता है जिसके बाद उसका बड़ा भाई दौड़कर वहां पहुंचता है और नीचे गिरने से पहले ही उसे अपनी गोद में थाम लेता है मानों किसी ने नीचे फूलों की चादर बिछाई हो. हैरान कर देने वाला ये नजारा केरलम का बताया जा रहा है.

छत से नीचे गिरा और भाई ने गोद में भर लिया

सोशल मीडिया पर हो रहे दावों के मुताबिक केरल के मलप्पुरम में छोटा भाई छत पर सफाई करते हुए पैर फिसलने से असंतुलित होकर नीचे गिरने लगा, लेकिन तभी बड़े भाई ने दौड़ लगाकर उसे नीचे गिरने से न केवल बचाया बल्कि अपनी जान की भी बाजी लगा दी. क्योंकि भारी भरकम शरीर जब ऊंचाई से गिरता है तो उसकी चोट भयंकर परिणाम लेकर आती है. वीडियो को लेकर अब यूजर्स दोनों भाइयों के भाईचारे की तारीफ कर रहे हैं.

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सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे तारीफ

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मेरे पिता ने मुझे ऐसे ही बचाया था एक बार. एक और यूजर ने लिखा...भाई आखिर भाई होता है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जो आपके लिए सगा भाई करेगा वो कोई दोस्त नहीं कर सकता.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 05 May 2026 09:00 AM (IST)
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