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असम में खौफनाक हादसा: अनियंत्रित पिकअप वैन स्कूटर पर पलटी, देखें Video

घटना के वक्त पीछे आ रही एक गाड़ी के डैशकैम में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सामान से लदी पिकअप वैन सड़क पर काफी तेज रफ्तार में जा रही थी.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 26 Sep 2026 07:15 PM (IST)
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असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील ब्रिज के पास एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है. सामान से लदी एक तेज रफ्तार पिकअप वैन अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे से गुजर रहे एक स्कूटर सवार पर पलट गई. हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर पीछे चल रही एक कार के डैशकैम में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस दर्दनाक हादसे में दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.

डैशकैम में कैद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला मंजर

घटना के वक्त पीछे आ रही एक गाड़ी के डैशकैम में यह पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सामान से लदी पिकअप वैन सड़क पर काफी तेज रफ्तार में जा रही थी. अचानक चालक ने गाड़ी पर से अपना नियंत्रण खो दिया. अनियंत्रित वैन सड़क पर दाएं-बाएं लहराने लगी और तभी सामने से आ रहे एक दोपहिया वाहन से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप वैन सीधे पलटकर उस दोपहिया वाहन के ऊपर जा गिरी.

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दोनों घायलों की हालत नाजुक

हादसा होते ही मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया. घटना के बाद दोनों घायलों को इलाज के लिए आनन-फानन में डिब्रूगढ़ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया. डॉक्टरों के मुताबिक दोनों की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

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जांच में जुटी पुलिस

पिकअप वैन का ड्राइवर गाड़ी पर से नियंत्रण कैसे खो बैठा, इसके सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और वायरल डैशकैम फुटेज के आधार पर हादसे की जांच कर रही है। घटना से जुड़ी आगे की विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है. वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 26 Sep 2026 07:15 PM (IST)
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