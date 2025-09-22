हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्सप्लोरर
एक्सप्लोरर


हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपाकिस्तान में फिर टूटे टीवी! सड़कों पर उतर आए पाकिस्तानी! सबके सामने किया ऐसा कांड कि निकल गई महिला रिपोर्टर की चीखें- देखें वीडियो

पाकिस्तान में फिर टूटे टीवी! सड़कों पर उतर आए पाकिस्तानी! सबके सामने किया ऐसा कांड कि निकल गई महिला रिपोर्टर की चीखें- देखें वीडियो

गुस्से से तमतमाए लोग बार-बार टीवी को जोर से उठाकर नीचे फेंक रहे हैं, मानो हार का सारा गुस्सा इन स्क्रीन पर ही निकाल रहे हों. वीडियो देखने के बाद भारतीय फैंस पाकिस्तानियों के मजे ले रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 22 Sep 2025 09:27 PM (IST)
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान की टीम को एशिया कप में भारत के हाथों मिली करारी हार के बाद सड़कों पर लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर दिखाई दे रहा है. इस वीडियो में कुछ युवक इकट्ठा होकर टीवी सेट्स को जमीन पर पटकते नजर आ रहे हैं. गुस्से से तमतमाए लोग बार-बार टीवी को जोर से उठाकर नीचे फेंक रहे हैं, मानो हार का सारा गुस्सा इन स्क्रीन पर ही निकाल रहे हों. वीडियो देखने के बाद भारतीय फैंस पाकिस्तानियों के मजे ले रहे हैं.

पाकिस्तान में फिर से टूटे टीवी

वीडियो में खास बात यह है कि मौके पर मौजूद एक महिला रिपोर्टर इस पूरे घटनाक्रम को कवर कर रही थी. लेकिन जैसे ही भीड़ ने टीवी को जोर से पटकना शुरू किया, तेज धमाके और अफरातफरी के बीच महिला रिपोर्टर की भी चीख निकल गई. यह दृश्य सोशल मीडिया पर देखने वालों को भी चौंका रहा है. लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की टीम से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन भारत से हारने के बाद नाराजगी इतनी बढ़ गई कि फैंस ने अपने ही टीवी का नुकसान करना शुरू कर दिया. वीडियो में दर्जनों लोग खड़े होकर यह नजारा देख रहे हैं और कुछ युवक लगातार टीवी उठाकर तोड़ रहे हैं.

सुपर 4 मुकाबले में भारत ने दी करारी शिकस्त

आपको बता दें कि 21 सितंबर को हुए भारत-पाक एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया, जिसके बाद पाकिस्तानी तमतमागए और सड़कों पर उतर कर अपने ही खिलाड़ियों को गंदी गंदी गालियां देने लगे. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे देखने के बाद यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स ले रहे मजे, बोले अभी तो फिर से हारना है

वीडियो को MYK Digital नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...मैडम की तो चीख निकल गई. एक और यूजर ने लिखा...जब इतना डर लगता है तो आते क्यों हो कवर करने. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....पाकिस्तान से फिर मुकाबला होगा फाइनल में, पाकिस्तान फिर से हारेगा.

Published at : 22 Sep 2025 09:27 PM (IST)
विश्व
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
'हम तैयार हैं, लेकिन अमेरिका...', परमाणु हथियारों पर कंट्रोल करने वाले समझौते को लेकर पुतिन ने रखी बड़ी शर्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
हारिस रऊफ की पत्नी ने उगला जहर, भारत से हार के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी की वाइफ ने लिखा बेशर्मी भरा पोस्ट
ओटीटी
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' बनी नंबर 1, कपिल शर्मा टॉप 5 से बाहर, काजोल-तमन्ना की सीरीज भी मीलों पीछे
