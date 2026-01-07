सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक गंदे नाले में एक शख्स गर्दन तक पानी में डूबा हुआ है और उसका चेहरा एक गंदे कपड़े से ढका हुआ है. पहली नजर में ये शख्स किसी लाश जैसा लगता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं. वीडियो में एक नशेड़ी पुलिस से छिपने के लिए ऐसी जुगत लगाता है कि जब पुलिस उसे इस हालत में देखती है तो उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

पुलिस को देखकर गंदे नाले में छिपा नशेड़ी

दरअसल, वायरल हो रहा वीडियो पाकिस्तान के कराची शहर का है. वीडियो में एक नशेड़ी जब उसके आस पास वाले नशेड़ियों को उठाकर ले जाती है तो पुलिस से भागते हुए वो एक नाले में छिप जाता है. लेकिन उसका ये खेल ज्यादा देर तक चलता नहीं है और पुलिस तुरंत उसे ढूंढ लेती है. वीडियो में दिख रहा है कि नाले में ये नशेड़ी गर्दन तक गंदे पानी में डूबा हुआ है और चेहरे पर एक गंदे कपड़े का कवर डाला हुआ है जिससे किसी की उस पर नजर ना पड़े. लेकिन युनुस अमीन जो कराची में एएनसीसी फाउंडेशन के सदस्य हैं पुलिस के साथ मिलकर उसे खोज लेते हैं और वहां से अपने साथ सुधार केंद्र ले जाते हैं.

कराची से सामने आया वीडियो, ANCC फाउंडेशन कर रहा काम

हाल ही में युनुस अमीन के काफी सारे वीडियो सोशल मीडिया पर नशेड़ियों को पकड़ते हुए वायरल हो रहे हैं जिन्हें कराची की सड़कों से उठाकर सुधार केंद्र भेजा जाता है. युनुस एक इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि हम पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं और इसके लिए हमारा फाउंडेशन बना हुआ है जिसका नाम एंटी नारकोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन यानी ANCC है.

यूजर्स बोले, नशे के बाद गंदे और साफ पानी का फर्क नहीं मालूम रहता

वीडियो को kawishparekh नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...नशेड़ियों में हिम्मत बहुत है भाई. एक और यूजर ने लिखा...नशा करने के बाद गंदे और साफ पानी का पता नहीं चलता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो पाकिस्तान की पुलिस है.

