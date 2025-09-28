सोशल मीडिया पर अक्सर हमें ऐसे वीडियो देखने को मिलते हैं जो इंसानियत पर यकीन को और मजबूत कर देते हैं. भीड़-भाड़ वाली दुनिया में जहां अक्सर स्वार्थ और बेपरवाही की बातें सामने आती हैं, वहीं कभी-कभी कुछ ऐसे दृश्य भी सामने आते हैं जो दिल को छू जाते हैं. ताजा वायरल वीडियो भी ठीक ऐसा ही है. इसमें एक लड़की देर रात गरबा नाइट से लौटने के बाद फ्लैट के बाहर खड़ी है और उसके पास अपनी चाबी नहीं है. सुनसान सड़क पर अकेले खड़े होने का डर तो है ही लेकिन इस वक्त उसके साथ रैपिडो ड्राइवर खड़े होकर इंसानियत की मिसाल पेश कर रहा है.

आधी रात गरबा नाइट से लौटी लड़की भूल गई फ्लैट की चाबी

वायरल वीडियो में एक लड़की कैमरे के सामने खड़ी होकर पूरी स्थिति बताती है. वो कहती है कि देर रात गरबा नाइट से घर लौटी हूं. लेकिन समस्या ये है कि मेरे पास फ्लैट की चाबी नहीं है. इस वक्त मैं अपनी दोस्त का इंतजार कर रही हूं. चारों तरफ सुनसान माहौल है और आधी रात का समय है. इसके बाद लड़की कैमरे को घुमाकर बाइक पर बैठे रैपिडो पार्टनर को दिखाती है. लड़की बताती है कि ये भैया कह रहे हैं कि जब तक आपकी दोस्त नहीं आती, मैं यहीं रुका रहूंगा. कहीं आप अकेली न रह जाओ. ये बात सुनते ही लड़की के चेहरे पर भरोसे की झलक दिखती है और वो कहती है कि इंसानियत आज भी जिंदा है.

Practical wisdom with emotional intelligence - masterclass mila! #RapidoWaleBhaiya pic.twitter.com/cdZlGjjAXl — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) September 26, 2025

फिर रैपिडो वाले ने पेश की इंसानियत की मिसाल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रैपिडो ड्राइवर बाइक पर बैठे-बैठे इंतजार कर रहे हैं. आमतौर पर कैब या बाइक पार्टनर अपनी राइड पूरी करते ही फौरन आगे निकल जाते हैं. लेकिन इस ड्राइवर ने ऐसा नहीं किया. उसने लड़की की सुरक्षा को प्राथमिकता दी और पूरी जिम्मेदारी से वहीं रुककर साथ दिया.

यूजर्स ने की जमकर तारीफ

जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा कि "यही है असली हीरो." तो किसी ने कहा कि "जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वही कभी-कभी इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सिखा देते हैं." वहीं कुछ लोगों ने लड़की की ईमानदारी की तारीफ की कि उसने अच्छे काम को सामने लाकर दूसरों को भी प्रेरित किया. वीडियो को @gharkekalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

