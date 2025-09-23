Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक कार ड्राइवर सही समय पर लेन बदलने में देरी कर देता है, जिसके कारण एक भीषण दुर्घटना की स्थिति बन जाती है. यह वीडियो सड़कों पर यातायात के नियमों और सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है. इस पूरी घटना का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्रक ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगाया

ये वीडियो कहां का है इसकी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है. वीडियो में देखा गया है कि एक कार सही लेन में नहीं रहकर अचानक बाएं लेन में शिफ्ट होने की कोशिश करती है. इस दौरान सड़क पर काफी वाहनों का आना-जाना लगा हुआ था और कार ड्राइवर लेन बदलने की कोशिश करने लगा.

Move to the left lane earlier,if you want to exit the road !!



This could've been a much serious crash !!@motordave2 pic.twitter.com/pATRzQL8wZ — DriveSmart🛡️ (@DriveSmart_IN) September 23, 2025

वह पहले बीच सड़क पर ही रुक जाता है, जिसके चलते पीछे से आ रहे एक ट्रक को अचानक ब्रेक लगाना पड़ा. वीडियो में देखा जा सकता है कि पीछे से एक ओर ट्रक आ रहा होता है और पहले वाले ट्रक से टकरा जाता है. अगर ट्रक ड्राइवर ने मौके पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो एक गंभीर हादसा हो सकता था.

लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े किए

कार ड्राइवर के अचानक लेन बदलने से ये घटना हो गई. वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने कार ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े किए है. लोगों ने कहा कि अगर समय रहते ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाता तो ये घटना एक गंभीर दुर्घटना में बदल सकती थी. लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, ताकि ऐसी घटना से बचा जा सके.