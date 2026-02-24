बुर्का पहन दोस्त की शादी में पहुंच गया शख्स, दुल्हन के सामने दूल्हे को लगाया गले; देखें वीडियो

शादी का माहौल हमेशा खुशी, हंसी-मजाक और यादगार पलों से भरा होता है. दूल्हा-दुल्हन अपने नए जीवन की शुरुआत को लेकर उत्साहित होते हैं, वहीं दोस्त और रिश्तेदार इस मौके को और खास बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, कई बार यह मस्ती-मजाक ऐसा रूप ले लेती है कि शादी का वह पल लंबे समय तक लोगों को याद रहता है.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो को एक्स पर @jpsin1 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में शादी के स्टेज पर खड़े दूल्हा-दुल्हन के साथ एक ऐसी घटना होती है, जिसे देखकर पहले तो सभी चौंक जाते हैं, लेकिन बाद में ठहाके गूंज उठते हैं.

क्या है पूरा मामला?

वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और मेहमान उन्हें बधाई दे रहे हैं. तभी अचानक बुर्का पहने एक महिला स्टेज पर आती है. वह बिना कुछ कहे सीधे दूल्हे के पास पहुंचती है और सबके सामने उसे गले लगाने लगती है. यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं. दुल्हन भी एक पल के लिए चौंक जाती है. माहौल में अचानक सन्नाटा सा छा जाता है, क्योंकि किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह महिला कौन है और दूल्हे को इस तरह क्यों गले लगा रही है.

कुछ ही सेकंड में खुला राज

थोड़ी ही देर बाद दूल्हा मुस्कुराते हुए उस बुर्का पहनी महिला का नकाब हटाता है. जैसे ही चेहरा सामने आता है, सभी की हैरानी हंसी में बदल जाती है. दरअसल, वह कोई महिला नहीं बल्कि दूल्हे का ही शरारती दोस्त होता है, जिसने मजाक करने के लिए बुर्का पहन रखा था. सच्चाई सामने आते ही दूल्हा जोर-जोर से हंसने लगता है और अपने दोस्त को गले लगा लेता है. आसपास खड़े रिश्तेदार और मेहमान भी ठहाके लगाने लगते हैं. दुल्हन भी अपनी हंसी रोक नहीं पाती और पूरा माहौल खुशियों से भर जाता है.

सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रिया

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी. कुछ यूजर्स ने इसे बहुत मजेदार बताया और कहा कि ऐसे दोस्त ही शादी में रंग जमा देते हैं. वहीं कुछ लोगों ने मजाक में लिखा कि ऐसे दोस्त किसी की भी शादी से पहले तलाक करवा सकते हैं. कई लोगों ने यह भी कहा कि मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऐसा मजाक सोच-समझकर करना चाहिए, क्योंकि हर कोई इसे सहज रूप से नहीं ले पाता.

