हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगचलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और... वीडियो वायरल

चलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और... वीडियो वायरल

रोजाना रेलवे स्टेशनों पर हजारों लोग ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आते हैं. कई बार लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 17 Feb 2026 01:45 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह वीडियो हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि जल्दबाजी और लापरवाही कितनी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है. रोजाना रेलवे स्टेशनों पर हजारों लोग ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ते नजर आते हैं. कई बार लोग चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इस बार जो हुआ, उसने लोगों का दिल दहला दिया, क्योंकि इस लापरवाही की कीमत एक बेजुबान जानवर को चुकानी पड़ी. 

चलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, हो गया बड़ा हादसा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति अपने पालतू कुत्ते के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है. इसी दौरान ट्रेन चलने लगती है. ट्रेन को चलता देख व्यक्ति घबरा जाता है और उसे लगता है कि उसकी ट्रेन छूट जाएगी. वह बिना सोचे-समझे अपने कुत्ते को लेकर चलती ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ता है. जल्दबाजी में वह अपने पालतू कुत्ते को सही तरीके से संभाल नहीं पाता, जैसे ही वह ट्रेन के दरवाजे के पास पहुंचता है, अचानक उसका पैर फिसल जाता है. उसी समय कुत्ते का पट्टा उसके हाथ से छूट जाता है.

कुत्ता संतुलन खो देता है और सीधे नीचे पटरी की ओर गिर जाता है. यह सीन इतना खतरनाक था कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग दंग रह गए.  कुत्ता ट्रेन के नीचे आ गया. घटना के बाद वह व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर बैठकर घबराहट में इधर-उधर देखने लगा, जैसे वह अपने कुत्ते को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो. आसपास मौजूद कुछ लोग भी मदद के लिए दौड़ते नजर आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी. 

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

यह वीडियो एक्स  पर @dbabuadvocate नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और हजारों लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. कई यूजर्स ने इस घटना पर दुख जताया है. एक यूजर ने लिखा, हे भगवान, क्या कुत्ता बच पाया. वहीं दूसरे ने अंदाजा लगाते हुए लिखा, लगता है कुत्ता नहीं बचा होगा. कुछ लोगों ने तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है. एक यूजर ने लिखा, ऐसे लापरवाह डॉग ओनर के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए. 

यह भी पढ़ें - मौत के बाद कैसा महसूस करता है इंसान? नई रिसर्च ने लोगों को चौंकाया, खबर पढ़ कांपने लगेंगे आप

Published at : 17 Feb 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
VIRAL VIDEO Moving Train Accident Dog Under Train Railway Platform Incident Pet Dog Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
चलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और... वीडियो वायरल
चलती ट्रेन में कुत्ते को चढ़ा रहा था शख्स, अचानक फिसला पैर और... वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
भारत-पाक मैच के बीच जैसे ही बजा राष्ट्रगान, खाना बना रही लेडी हो गई सावधान; वीडियो देख होगा गर्व
भारत-पाक मैच के बीच जैसे ही बजा राष्ट्रगान, खाना बना रही लेडी हो गई सावधान; वीडियो देख होगा गर्व
ट्रेंडिंग
मौत के बाद कैसा महसूस करता है इंसान? नई रिसर्च ने लोगों को चौंकाया, खबर पढ़ कांपने लगेंगे आप
मौत के बाद कैसा महसूस करता है इंसान? नई रिसर्च ने लोगों को चौंकाया, खबर पढ़ कांपने लगेंगे आप
ट्रेंडिंग
Video: कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
कराची की इस मजार में रहता है 200 मगरमच्छों का खानदान, श्रद्धालु मांस के साथ खिलाते हैं मिठाइयां
Advertisement

वीडियोज

Solar Eclipse 2026: सूतक में ना करें ये काम, वरना होगी बड़ी अनहोनी! ज्योतिषाचार्य की चेतावनी | Shani
Solar Eclipse 2026: 'खुली आंखों' से ग्रहण देखने की सलाह पर भड़के ज्योतिषाचार्य! | Surya Grahan
Iran Us Conflict: ईरान पर Trump का सख्त अल्टीमेटम न्यूक्लियर डील नहीं हुई तो होगा बड़ा कदम
Bihar Breaking: नवादा में दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा | Nawada News
CBSE Board Exam: आज से CBSE बोर्ड की परीक्षा शुरू, 43 लाख छात्र देंगे परीक्षा | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
'बॉयकॉट में नहीं, सरेंडर में मजा आता है...', भारत के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल ने कही बात, पछताए पाकिस्तानी PM!
बिहार
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
बिहार में क्या है मांस बेचने का नियम? 5,000 तक फाइन, नीतीश सरकार की गाइडलाइन जारी
क्रिकेट
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इमाद वसीम पर लगा अपने होने वाले बच्चे की हत्या का गंभीर आरोप, दूसरी शादी के बाद मचा हंगामा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! शाहपुर कंडी डैम के आगे PAK पस्त, क्या है भारत का 'रावी' अटैक?
बॉलीवुड
Assi BO Day 1 Prediction: 'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
'अस्सी' बनेगी सबसे बड़ी फीमेल ओपनर? क्या तापसी पन्नू तोड़ देंगी प्रियंका चोपड़ा का 11 साल पुराना रिकॉर्ड
इंडिया
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
भारत-अमेरिका के बीच फाइनल स्टेज पर ट्रेड डील! भारतीय टीम इस तारीख को जाएगी US, जानें कब लगेगी मुहर
जनरल नॉलेज
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
शादी से पहले संबंध बनाना सही या गलत, क्या इस पर भी हो सकती है सजा?
यूटिलिटी
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
फ्रिज में ये सेटिंग होते ही बढ़ जाता है बिजली का बिल, जानें अपने काम की बात
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget