हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: ट्रक चलता रहा, ड्राइवर सोता रहा... 2 मिनट बाद पलटा तो खुली नींद, हादसे का वीडियो वायरल

Video: ट्रक चलता रहा, ड्राइवर सोता रहा... 2 मिनट बाद पलटा तो खुली नींद, हादसे का वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर चलते ट्रक के स्टीयरिंग पर आराम से सोता हुआ नजर आ रहा है. करीब दो मिनट तक शख्स सोया रहा और अचानक ट्रक पलट गया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 25 Sep 2025 09:45 AM (IST)
Social Media Viral Video: हाल ही में एक चौंका देने वाली घटना का वायरल वीडियो अफ्रीकी देश ज़िम्बाब्वे से सामने आया है, जिसमें ट्रक ड्राइवर दो मिनट तक चलते ट्रक में सोता हुआ नजर आया है. इस वीडियो में दो मिनट के बाद ट्रक ड्राइवर के सोने के दौरान ट्रक सड़क से हटकर पलट जाता है और एक गंभीर हादसा हो जाता है. ये पूरी घटना ट्रक में लगे डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्रक की स्पीड काफी ज्यादा नजर आई

वीडियो में देखा गया है कि ट्रक ड्राइवर एक पीली शर्ट पहने हुए दिखाई देता है, जो स्टीयरिंग पर आराम से लेटा हुआ है और उसने अपनी आंखे भी बंद कर रखी है. ट्रक की स्पीड भी काफी ज्यादा नजर आ रही है और वह एक सीधी सड़क पर चल रही है. डैशकैम ने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ट्रक धीरे-धीरे सड़क से हट रहा है. गनीमत रही कि ट्रक किसी दूसरे वाहन से नहीं टकराया. सड़क ज्यादा व्यस्त नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण ट्रक किसी गाड़ी से नहीं टकराया.

ट्रक में रखा सामान भी बुरी तरह से पलट गया

आगे वीडियो में देखा गया कि दो मिनट के बाद ट्रक सड़क से हटकर एक खुले से मैदान में चला जाता है और वहां उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ट्रक पलट जाता है. वीडियो में देखा गया है कि ट्रक के पलटते ही ट्रक में सो रहा व्यक्ति भी ट्रक के अंदर पलटता नजर आया है. साथ ही साथ ट्रक में रखा सामान भी बुरी तरह से अस्त-व्यस्त हो जाता है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग ट्रक ड्राइवर की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

 

Published at : 25 Sep 2025 09:45 AM (IST)
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
