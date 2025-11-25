Video: टर्किश Ice Cream बेच रही लड़की के साथ शख्स ने की घिनौनी हरकत, वीडियो भी बनवाया

Turkish Ice Cream Viral Video: आज-कल टर्किश आइसक्रीम हर जगह ट्रेंड पर है. टर्किश आइसक्रीम बेचने वाले लोगों की वीडियो इंटरनेट पर आए दिन देखने को मिलती है. लोगों को इस अनोखे अंदाज से आइसक्रीम देने का स्टाइल खूब पसंद आता है, जिसके चलते लोग इसे खरीदने और साथ ही वीडियो बनवाने जाते हैं, लेकिन इससे जुड़े कई वीडियो भी इंटरनेट पर वायरल हुए है, जिसमें टर्किश आइसक्रीम बेचने वालों के साथ कुछ लोग मजाकिया रील बनवाते नजर आए है तो वहीं कुछ लोग झगड़ा करते दिखाई दिए, लेकिन अब तो हद ही हो गई. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया कि एक बंदा टर्किश आइसक्रीम बेच रही लड़की को किस कर लेता है.

लड़की का पकड़ा हाथ, फिर किया किस

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की लाल टोपी, व्हाइट टॉप और ब्लू जींस पहने आइसक्रीम को एक लड़के को सर्व कर रही है. लड़की टर्किश अंदाज में आइसक्रीम को दे रही है. लड़का बार-बार आइसक्रीम लेने की कोशिश करता है, लेकिन ले नहीं पाता.

Unexpected move in the end! pic.twitter.com/MOHlBVEuRC — Monkesh¹⁸ (@monkesh18) November 24, 2025

सब कुछ बिल्कुल सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन तभी अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड मूव होता है. वीडियो में देख सकते हैं कि लड़का आइसक्रीम बेच रही लड़की का हाथ पकड़ लेता है और उसके सिर को आगे की तरफ खींचता है. फिर लड़की के माथे पर किस कर लेता है. लड़के की इस हरकत को देखकर हर कोई चौंक जाता है.

किस के बाद हंसने लगी लड़की, लोग हुए हैरान

वीडियो में देख सकते हैं कि किस करने के बाद लड़की बड़ी तेज हंसने लगती है और लड़के से दूर हो जाती है. इस वीडियो को लोगों ने काफी शेयर किया और साथ ही वीडियो पर लोगों के बड़े ही मजेदार कमेंट्स भी सामने आने लगे.

कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि खेला हो गया तो वहीं कुछ ने कहा कि हिम्मत होनी चाहिए. एक यूजर ने लिखा कि ये तो गजब ही कर लिया, लेकिन साथ ही कुछ लोगों ने लड़के की इस हरकत पर आपत्ति जताई है और कहा कि यह गलत है ऐसे किसी के साथ नहीं करना चाहिए.