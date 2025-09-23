Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूटी के सामने अचानक एक कुत्ते के आ जाने के कारण स्कूटी पर सवार दो लोग सड़क पर गिर गए और उनकी स्कूटी एक कार की चपेट में आ गई. हादसा बेहद ही खतरनाक था. ये पूरे हादसे का वीडियो सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

स्कूटी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई

वीडियो में देखा गया है कि एक व्यस्त सड़क नजर आ रही है. गाड़ियों का लगातार आना-जाना लगा हुआ है. इसी दौरान एक स्कूटी के सामने एक कुत्ता आ जाता है, जिसके चलते स्कूटी सवार का बैलेंस बिगड़ जाता है और स्कूटी पर सवार दो लोग सड़क पर गिर जाते हैं, जिसके बाद पीछे से आ रही कार ने स्कूटी को कुचल दिया.

“Safe Braking Distance Gap” differs per 10kmph per Automobiles.



- Indian Riders/Drivers follows only 1-1.5sec braking distance gaps over speed & max rearend collisions.

- 2 wheelers no Helmets & no rear view mirrors.@DriveSmart_IN

गनीमत रही कि स्कूटी पर सवार दोनों लोग कार की चपेट में आने से बाल-बाल बच गए ,लेकिन स्कूटी बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और कार को पीछे से आ रही एक बस ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते कार का पीछे वाला शीशा पूरी तरह टूट गया.

हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई

जानकारी के मुताबिक, हादसे में कोई भी गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. वीडियो को देखकर ही हादसे की गंभीरता का पता चल रहा है. अगर स्कूटी सवार व्यक्ति हटता नहीं तो कार स्कूटी के साथ उन्हें भी कुचल देती. हादसे में स्कूटी और कार दोनों ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है.