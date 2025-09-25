Video: नेवले-सांप की लड़ाई में कूदा कौआ, लिए खूुब मजे, फिर जो हुआ... सोच में पड़ जाएंगे आप!
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सांप और नेवले की लड़ाई के बीच एक कौआ आ जाता है. जिसके कारण नेवला सांप पर पीछे से हमला कर देता है. देखें वीडियो.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसी लड़ाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. वायरल हो रहे वीडियो में देखा गया है कि कैसे कौआ, सांप और नेवले की आपस में लड़ाई हो रही है. सांप और नेवला तो हमेशा से ही एक-दूसरे के जानी-दुश्मन माने गए है, लेकिन इनकी लड़ाई में कौआ कहां से बीच में आ गया है. ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसे पर लोग कई कमेंट्स भी कर रहे हैं.
कौआ ने सांप का ध्यान भटकाने की कोशिश की
वीडियो में देखा गया है कि सांप और नेवला आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तभी बीच में कौआ आ जाता है. कौआ, जो आमतौर पर मांसाहारी होता है. वो इस लड़ाई का फायदा उठाने लगता है. वीडियो में आगे देखा गया कि कौआ सांप के आगे-पीछे घूमने लगता है, जिसके कारण सांप का पूरा ध्यान कौआ के ऊपर आ जाता है और वो अपनी और नेवले की लड़ाई को तो बिल्कुल ही भूल जाता है. वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कौआ सांप का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा हो, ताकि उसे नेवला मार दें.
नेवले ने चुपचाप सांप पर हमला किया
आगे वीडियो में देखा जा सकता है कि सांप अपना पूरा ध्यान कौआ पर लगा देता है और पीछे से चुपचाप नेवला आता है और सांप को पकड़कर झाड़ियों में ले जाता है. इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लगा कि कौआ कितना चालाक था, जिसकी वजह से नेवला सांप को खींचकर ले गया. वीडियो को देखने के बाद ये साफ होता है कि असल जिदंगी में भी हमारा दुश्मन हमारे सामने होता हैं, लेकिन बीच में घुसने वाले व्यक्ति से हमें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए.
