सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी सी नन्ही परी का डांस इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. 6 साल की इस बच्ची ने अपने एक्सप्रेशन, एनर्जी और आत्मविश्वास से लोगों का दिल जीत लिया है. पंजाबी गाने ‘मेरा दिवानापन’ पर उसका यह धमाकेदार डांस देखकर हर कोई दंग रह गया है. बच्ची ने पारंपरिक घाघरा, चुनरी और ऊपर से लगाया हुआ काला चश्मा पहनकर ऐसा लुक लिया है कि देखने वाले बस वाह-वाह करते नहीं थक रहे. वीडियो में उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों ही एक साथ झलकते हैं. किसी को ये छोटी डांसर एक सुपरस्टार लग रही है तो किसी को ‘नेक्स्ट नोरा फतेही’ का नया रूप.

6 साल की बच्ची ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा!

दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में एक 6 साल की बच्ची पंजाबी गाने ‘मेरा दिवानापन’ पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आती है. वीडियो में वह जैसे ही अपने घाघरे को थामकर घूमती है और बीट पकड़ती है, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं. खास बात यह है कि बच्ची ने ड्रेस के साथ मैचिंग चुनरी और ब्लैक गॉगल पहन रखा है जिससे उसका लुक एकदम हरियाणवी देसी क्वीन जैसा दिखता है. उसके आत्मविश्वास से भरे हावभाव देखकर लगता है कि वह न सिर्फ गाने को समझती है बल्कि हर बीट पर अपने एक्सप्रेशन को पूरी तरह कंट्रोल में रखती है.

View this post on Instagram A post shared by Jonny Dancer (@j.d.a_dance_academy_tohana)

हर एक मूव्ज पर दीवाने हुए लोग

वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची एक दम प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस कर रही है. उसका हर एक मूव और एक्सप्रेशन उसके डांस में चार चांद लगा रहा है. सफेद रंग की ड्रेस ऊपर से लाल चुनरी ऐसी लग रही है मानों कोई हरियाणा की कुड़ी स्टेज पर उतर आई हो. हर कोई अब इस बच्ची के डांस का कायल हो रहा है. वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स बोले, छोटा पैकेट बड़ा धमाका

वीडियो को Jonny Dancer नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गाना पंजाबी और डांस हरियाणवी. एक और यूजर ने लिखा....मजा आ गया, क्या एक्सप्रेशन हैं बच्ची के. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है.

