हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स

ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक 6 साल की बच्ची पंजाबी गाने ‘मेरा दिवानापन’ पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आती है. वीडियो में वह जैसे ही अपने घाघरे को थामकर घूमती है और बीट पकड़ती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 25 Oct 2025 07:32 PM (IST)
Preferred Sources

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक छोटी सी नन्ही परी का डांस इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है. 6 साल की इस बच्ची ने अपने एक्सप्रेशन, एनर्जी और आत्मविश्वास से लोगों का दिल जीत लिया है. पंजाबी गाने ‘मेरा दिवानापन’ पर उसका यह धमाकेदार डांस देखकर हर कोई दंग रह गया है. बच्ची ने पारंपरिक घाघरा, चुनरी और ऊपर से लगाया हुआ काला चश्मा पहनकर ऐसा लुक लिया है कि देखने वाले बस वाह-वाह करते नहीं थक रहे. वीडियो में उसकी मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों ही एक साथ झलकते हैं. किसी को ये छोटी डांसर एक सुपरस्टार लग रही है तो किसी को ‘नेक्स्ट नोरा फतेही’ का नया रूप.

6 साल की बच्ची ने अपने डांस से उड़ाया गर्दा!

दरअसल, वायरल हो रहे इस वीडियो में एक 6 साल की बच्ची पंजाबी गाने ‘मेरा दिवानापन’ पर जबरदस्त अंदाज में डांस करती नजर आती है. वीडियो में वह जैसे ही अपने घाघरे को थामकर घूमती है और बीट पकड़ती है, वहां मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं. खास बात यह है कि बच्ची ने ड्रेस के साथ मैचिंग चुनरी और ब्लैक गॉगल पहन रखा है जिससे उसका लुक एकदम हरियाणवी देसी क्वीन जैसा दिखता है. उसके आत्मविश्वास से भरे हावभाव देखकर लगता है कि वह न सिर्फ गाने को समझती है बल्कि हर बीट पर अपने एक्सप्रेशन को पूरी तरह कंट्रोल में रखती है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jonny Dancer (@j.d.a_dance_academy_tohana)

हर एक मूव्ज पर दीवाने हुए लोग

वीडियो में दिख रहा है कि बच्ची एक दम प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस कर रही है. उसका हर एक मूव और एक्सप्रेशन उसके डांस में चार चांद लगा रहा है. सफेद रंग की ड्रेस ऊपर से लाल चुनरी ऐसी लग रही है मानों कोई हरियाणा की कुड़ी स्टेज पर उतर आई हो. हर कोई अब इस बच्ची के डांस का कायल हो रहा है. वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल है और लोग इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Video: मुंबई जाना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी! न बोलने पर यूट्यूबर से फ्लाइट में भिड़ गई महिला, देखें वीडियो

यूजर्स बोले, छोटा पैकेट बड़ा धमाका

वीडियो को Jonny Dancer नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...गाना पंजाबी और डांस हरियाणवी. एक और यूजर ने लिखा....मजा आ गया, क्या एक्सप्रेशन हैं बच्ची के. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये तो छोटा पैकेट बड़ा धमाका है.

यह भी पढ़ें: Video: क्या चोर बनेगा रे तू! खिड़की के रास्ते घुस रहा था, तोता ऐसा चिल्लाया, हो गया नौ दो ग्यारह, वीडियो वायरल

Published at : 25 Oct 2025 07:32 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
Advertisement

वीडियोज

Madhya Pradesh: MP में विदेशी खिलाड़ियों से छेड़छाड़ का क्या है पूरा मामला? | Indore | Mohan Yadav
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Armaan और Abhira का रोमांटिक पल, लेकिन बेड टूटने से आया मजेदार मोड़ #sbs
Tata Motors के Investors के लिए खुशखबरी! TMLCV Share की listing date और valuation report आई सामने|
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | ABP NEWS
UIDAI से लेकर SBI तक – जानिए 1 नवंबर से क्या-क्या बदलने वाला है!| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
‘भारत का नेतृत्व करने में राहुल गांधी सक्षम नहीं, क्योंकि...’, अमेरिकी सिंगर-एक्टर मैरी मिलबेन का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
लखनऊ में लिफ्ट देने के बहाने 12वीं की छात्रा से गैंगरेप, 4 दिन तक बनाया बंधक, 2 आरोपी गिरफ्तार
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
ऑस्ट्रेलिया को अलविदा कहने के बाद क्या बोले रोहित शर्मा और विराट कोहली, लास्ट स्पीच आपको रुला देगी
जनरल नॉलेज
Satish Shah: गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
गुजरात के इस इलाके के रहने वाले थे एक्टर सतीश शाह, जानें वहां किस जाति के लोग रहते हैं सबसे ज्यादा?
बॉलीवुड
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
74 की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए सतीश शाह, इन 10 यादगार फिल्मों के जरिए अमर रहेंगे एक्टर
जम्मू और कश्मीर
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
जम्मू कश्मीर राज्यसभा चुनाव को लेकर CM उमर अब्दुल्ला का बड़ा दावा, कहा- 'कुछ लोगों ने धोखा...'
विश्व
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम, ये काम बनाया जरूरी
ग्रीन कार्ड होल्डर्स हो जाएं सावधान! विदेशियों के लिए अमेरिका ने बदले 'एंट्री और एग्जिट' के नियम
ट्रेंडिंग
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
शर्म छोड़ दुल्हन ने स्टेज पर डांस से मचाया गदर! यूजर्स बोले, दूल्हे की फिल्डिंग सेट है- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget