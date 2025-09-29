सोशल मीडिया पर मैक्सिको की 14 साल की बच्ची की मौत ने लोगों को झकझोर दिया है. पिता का दावा है कि बेटी की जान सांस की बीमारी से नहीं, बल्कि उस पर कराई गई खतरनाक प्लास्टिक सर्जरी से गई है. आरोप है कि मां और उसका प्लास्टिक सर्जन साथी बिना सहमति के नाबालिग पर ब्रेस्ट इम्प्लांट और अन्य सर्जरी करवाते रहे. इस घटना ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गुस्सा भड़का दिया है और लोग नाबालिग बच्चों पर इस तरह की सर्जरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

14 साल की बेटी को खूबसूरत बनाने की चाहत में मां ने ले ली जान!

मैक्सिको से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां 14 साल की एक लड़की पालोमा निकोल अरेलानो एस्कोबेडो की मौत हो गई. अस्पताल ने कहा कि वह सांस की बीमारी और ब्रेन में सूजन की वजह से मरी है. लेकिन उसके पिता का कहना है कि सच कुछ और है. पिता कार्लोस अरेलानो का आरोप है कि उनकी पूर्व पत्नी और उसके प्लास्टिक सर्जन दोस्त ने लड़की पर प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी. उनका कहना है कि बेटी की मौत उसी की वजह से हुई है. पिता का दावा है कि 14 साल की बच्ची पर बिना उसकी मर्जी के कई सर्जरी कराई गईं, इनमें स्तन प्रत्यारोपण (ब्रेस्ट इम्प्लांट), ब्राजीलियन बट लिफ्ट और लिपोसक्शन शामिल हैं. इन खतरनाक सर्जरी के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उसकी मौत हो गई.

पूरे मैक्सिको में फूटा गुस्सा

इस मामले ने पूरे मैमक्सिको में लोगों को गुस्से से भर दिया है. सरकार ने भी जांच शुरू कर दी है. पिता ने बताया कि मौत से कुछ दिन पहले मां ने उन्हें कहा था कि पालोमा का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है और वे पहाड़ों पर जा रहे हैं. बाद में फोन कर बताया कि हालत खराब है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लेकिन अंतिम संस्कार के समय पिता को शक हुआ कि कुछ बड़ा छुपाया जा रहा है. अब दुखी पिता ने पुलिस में शिकायत दी है और साफ कहा है कि बेटी की मौत के पीछे सर्जरी और लापरवाही ही असली वजह है.

यह भी पढ़ें: Viral Video: दरवाजे से घुसते हैं खिड़की से निकलते हैं... कैसी होती है चोरी की मोहब्बत, वीडियो देख आ जाएगा समझ

यूजर्स ने मां को लिया आड़े हाथों

सोशल मीडिया पर जैसे ही मामला वायरल हुआ वैसे ही लोगों ने इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन देने शुरू कर दिए. एक यूजर ने लिखा....इस तरह की घातक सर्जरी एक बच्ची को बगैर जानकारी के सौंप दी गई बेहद गलत हुआ. एक और यूजर ने लिखा...ये एक दम घातक है, जांच होनी चाहिए ठीक से. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस तरह के लोगों से बचकर रहना चाहिए. ये मां नहीं हत्यारिन है.

यह भी पढ़ें: Video: मैडम जी ने बुरी तरह ठोक दी कार, फिर कैब वाले को मारने दौड़ी, सड़क पर कलेश का वीडियो वायरल