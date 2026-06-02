लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण फोन नहीं खरीद रहे लोग, फेस्टिव सीजन में भी नहीं आएगी बहार

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बढ़ती कीमतों से स्मार्टफोन की मांग पर असर पड़ा है।

54% लोग कीमत बढ़ने पर फोन खरीदने का प्लान टाल सकते हैं।

AI बूम और चिप की कमी से स्मार्टफोन हुए महंगे।

बाजार में मंदी का असर फेस्टिव सीजन में भी जारी रहेगा।

Smartphone Demand In India: पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते दामों के कारण स्मार्टफोन की डिमांड पर असर पड़ने लगा है. महंगी कीमत के कारण लोग अब मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं और ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन में भी इस बार डिमांड बढ़ने के आसार नहीं हैं. एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है कि लोग फोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर कीमतें इसी तरह काबू से बाहर होती गईं तो लगभग 54 प्रतिशत लोग नया फोन लेने का फैसला बदल सकते हैं. बता दें कि मेमोरी चिप्स की कमी और दूसरे कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत के कारण स्मार्टफोन तेजी से महंगे होते जा रहे हैं.

स्मार्टफोन मार्केट में रहेगी मंदी

इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में अनुमान जताया गया था कि भारत की स्मार्टफोन मार्केट को इस साल मंदी देखने पड़ सकती है. 2026 की पहली तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट में 3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी. पिछले छह सालों में पहली बार साल के पहले क्वार्टर में इस तरह की मंदी दर्ज की गई है. अगर इस पूरे साल की बात करें तो शिपमेंट में 10 प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है. यानी फेस्टिवल सीजन में भी मंदी का असर बरकरार रहेगा. हर साल फेस्टिवल सीजन में कंपनियों की बिक्री जोरदार रहती है.

डिमांड पर लगा है ब्रेक

ताजा सर्वे के मुताबिक, 54 प्रतिशत लोगों ने दाम ज्यादा होने के कारण फिलहाल नया फोन खरीदने का प्लान बदल दिया है. इनमें से 48 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनका कहना है कि एक बार दाम स्थिर होने के बाद वो नया फोन खरीदेंगे. वहीं केवल 6 प्रतिशत ही ऐसे हैं, जिन्होंने पुराने मोबाइल खरीदने के संकेत दिए हैं. यह दिखाता है कि मार्केट से डिमांड गायब नहीं हुई है. फिलहाल इस पर ब्रेक लगा हुआ है.

क्यों बढ़ रहे हैं मोबाइल फोन के दाम?

एआई बूम के कारण मोबाइल फोन महंगे हो रहे हैं. पहले मोबाइल के लिए मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनियां अब एआई डेटा सेंटर के लिए चिप बनाने लगी हैं. इससे कंज्यूमर चिप की कमी हो गई और इनके दाम आसमान छूने लगे हैं. इसी तरह फोन के दूसरे कंपोनेंट भी महंगे हो रहे हैं. इसका सीधा असर फोन की कीमतों पर पड़ रहा है. इस साल जनवरी से लेकर मई तक स्मार्टफोन में दाम 8-12 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. सैमसंग, वनप्लस, नथिंग और वीवो समेत कई कंपनियां अब बढ़ी हुई कीमतों पर फोन लॉन्च कर रही हैं और लॉन्च हो चुके मॉडल्स के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं.

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