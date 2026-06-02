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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीलगातार बढ़ रही कीमतों के कारण फोन नहीं खरीद रहे लोग, फेस्टिव सीजन में भी नहीं आएगी बहार

लगातार बढ़ रही कीमतों के कारण फोन नहीं खरीद रहे लोग, फेस्टिव सीजन में भी नहीं आएगी बहार

Smartphone Demand In India: लगातार बढ़ती कीमतों के कारण स्मार्टफोन की डिमांड कम हो गई है. एक सर्वे में 50 प्रतिशत से अधिक लोगों ने बताया कि महंगे होने के कारण वो नए फोन लेने का फैसला बदल सकते हैं.

By : प्रमोद कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 12:45 PM (IST)
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  • बढ़ती कीमतों से स्मार्टफोन की मांग पर असर पड़ा है।
  • 54% लोग कीमत बढ़ने पर फोन खरीदने का प्लान टाल सकते हैं।
  • AI बूम और चिप की कमी से स्मार्टफोन हुए महंगे।
  • बाजार में मंदी का असर फेस्टिव सीजन में भी जारी रहेगा।

Smartphone Demand In India: पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ते दामों के कारण स्मार्टफोन की डिमांड पर असर पड़ने लगा है. महंगी कीमत के कारण लोग अब मोबाइल नहीं खरीद रहे हैं और ऐसे संकेत नजर आ रहे हैं कि फेस्टिवल सीजन में भी इस बार डिमांड बढ़ने के आसार नहीं हैं. एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है कि लोग फोन खरीदना चाहते हैं, लेकिन अगर कीमतें इसी तरह काबू से बाहर होती गईं तो लगभग 54 प्रतिशत लोग नया फोन लेने का फैसला बदल सकते हैं. बता दें कि मेमोरी चिप्स की कमी और दूसरे कंपोनेंट्स की बढ़ती कीमत के कारण स्मार्टफोन तेजी से महंगे होते जा रहे हैं.

स्मार्टफोन मार्केट में रहेगी मंदी

इससे पहले भी कई रिपोर्ट्स में अनुमान जताया गया था कि भारत की स्मार्टफोन मार्केट को इस साल मंदी देखने पड़ सकती है. 2026 की पहली तिमाही में स्मार्टफोन शिपमेंट में 3 प्रतिशत की गिरावट देखी गई थी. पिछले छह सालों में पहली बार साल के पहले क्वार्टर में इस तरह की मंदी दर्ज की गई है. अगर इस पूरे साल की बात करें तो शिपमेंट में 10 प्रतिशत तक की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है. यानी फेस्टिवल सीजन में भी मंदी का असर बरकरार रहेगा. हर साल फेस्टिवल सीजन में कंपनियों की बिक्री जोरदार रहती है.

डिमांड पर लगा है ब्रेक

ताजा सर्वे के मुताबिक, 54 प्रतिशत लोगों ने दाम ज्यादा होने के कारण फिलहाल नया फोन खरीदने का प्लान बदल दिया है. इनमें से 48 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, जिनका कहना है कि एक बार दाम स्थिर होने के बाद वो नया फोन खरीदेंगे. वहीं केवल 6 प्रतिशत ही ऐसे हैं, जिन्होंने पुराने मोबाइल खरीदने के संकेत दिए हैं. यह दिखाता है कि मार्केट से डिमांड गायब नहीं हुई है. फिलहाल इस पर ब्रेक लगा हुआ है.

क्यों बढ़ रहे हैं मोबाइल फोन के दाम?

एआई बूम के कारण मोबाइल फोन महंगे हो रहे हैं. पहले मोबाइल के लिए मेमोरी चिप्स बनाने वाली कंपनियां अब एआई डेटा सेंटर के लिए चिप बनाने लगी हैं. इससे कंज्यूमर चिप की कमी हो गई और इनके दाम आसमान छूने लगे हैं. इसी तरह फोन के दूसरे कंपोनेंट भी महंगे हो रहे हैं. इसका सीधा असर फोन की कीमतों पर पड़ रहा है. इस साल जनवरी से लेकर मई तक स्मार्टफोन में दाम 8-12 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. सैमसंग, वनप्लस, नथिंग और वीवो समेत कई कंपनियां अब बढ़ी हुई कीमतों पर फोन लॉन्च कर रही हैं और लॉन्च हो चुके मॉडल्स के दाम भी बढ़ाए जा रहे हैं.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 02 Jun 2026 12:45 PM (IST)
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Smartphone TECH NEWS
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