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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOPPO K14 Plus में 8,000mAh बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस, सेल हुई शुरू

OPPO K14 Plus में 8,000mAh बैटरी और दमदार परफॉर्मेंस, सेल हुई शुरू

OPPO K14 Plus की भारत में बिक्री शुरू हो गई है और फोन अपनी 8,000mAh की बड़ी बैटरी के साथ चर्चा में है. जानिए इसकी कीमत, ऑफर और फीचर्स में क्या खास है?

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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  • OPPO K14 Plus भारत में ₹25,999 से उपलब्ध.
  • इसमें 144Hz AMOLED डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट है.
  • बड़ी 8,000mAh बैटरी, OIS सपोर्ट 50MP कैमरा मुख्य विशेषताएँ.

स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए OPPO K14 Plus अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध हो गया है. कंपनी ने पिछले महीने इस फोन को पेश किया था और अब इसकी बिक्री Flipkart Big Billion Days Sale के पहले दिन से शुरू कर दी गई है. फोन में बड़ी बैटरी के साथ हाई रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले और MediaTek का नया चिपसेट दिया गया है. इसके अलावा कैमरा सेटअप में OIS सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग भी मिलती है. OPPO K14 Plus को तीन RAM और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन में उतारा गया है, जिससे यूजर्स अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडल चुन सकते हैं. 

8,000mAh की बड़ी बैटरी

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OPPO K14 Plus की सबसे खास खूबियों में इसकी 8,000mAh बैटरी शामिल है. फोन में 45W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है. इसके अलावा यह 10W Reverse Wired Charging को भी सपोर्ट करता है, जिससे कंपैटेबल एसेसरीज को फोन के जरिए चार्ज किया जा सकता है. फोन ColorOS 16 पर चलता है, जो Android 16 पर आधारित है. सिक्योरिटी के लिए इसमें इन-डिस्पले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है. 

OPPO K14 Plus की कीमत और ऑफर

भारत में OPPO K14 Plus के 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत 29,999 रुपये रखी गई है. इसका 8GB RAM + 128GB वेरिएंट 32,999 रुपये और 8GB RAM + 256GB मॉडल 35,999 रुपये में आता है. सेल के दौरान खरीदारों को 4,000 रुपये का इंस्टेंट बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके बाद तीनों वेरिएंट की प्रभावी कीमत 25,999 रुपये, 28,999 रुपये और 31,999 रुपये रह जाती है. इसके साथ 6 महीने का नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी दिया गया है. फोन Solar Orange और Star White कलर में Flipkart और OPPO India e-store से खरीदा जा सकता है. 

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144Hz तक का AMOLED डिस्प्ले

OPPO K14 Plus में 6.77 इंच का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रेजोल्यूशन 2,772 बाय 1,272 पिक्सल है. इसमें Adaptive 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जबकि जरूरत के अनुसार स्क्रीन 144Hz तक जा सकती है. परफॉर्मेंस के लिए फोन में MediaTek Dimensity 7360 Max चिपसेट लगाया गया है. इसके साथ 8GB तक LPDDR4X RAM और 256GB तक UFS 3.1 स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है. 

OIS के साथ 50MP कैमरा

फोटोग्राफी के लिए फोन के रियर पैनल पर 50 मेगापिक्सल का मुख्य कैमरा दिया गया है. इसमें f-1.8 अपर्चर के साथ OIS सपोर्ट मिलता है. इसके साथ 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम कैमरा भी मौजूद है, जिसका इस्तेमाल पोर्ट्रेट मोड में Depth Mapping के लिए किया जाता है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Oct 2026 10:14 AM (IST)
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TECH NEWS HINDI OPPO K14 Plus Oppo K14 Plus Sale India
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