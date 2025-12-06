Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Aadhaar Update: भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी (UIDAI) अब आधार यूजर्स के लिए बड़ी सुविधा लाने जा रही है. जल्द ही लोग अपने आधार में दर्ज पता और मोबाइल नंबर को घर बैठे ही आधार ऐप के जरिए अपडेट कर सकेंगे. इसके बाद enrolment सेंटर जाने, दस्तावेज़ ले जाने या लंबी कतार में लगने की जरूरत नहीं रहेगी.

अब नहीं करना होगा आधार सेंटर का चक्कर

फिलहाल मोबाइल नंबर या एड्रेस बदलने के लिए आधार सेंटर जाना अनिवार्य है जहां पहचान सत्यापन और दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया होती है. यह प्रक्रिया बुजुर्गों, विकलांगों और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए काफी कठिन साबित होती है. UIDAI की नई सुविधा इन सभी चुनौतियों को कम करने के लिए लाई जा रही है जिससे अपडेट प्रक्रिया तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी.

आधार ऐप में होगी डिजिटल वेरिफिकेशन की सुविधा

UIDAI ने X (ट्विटर) पर पोस्ट कर यह जानकारी दी कि जल्द ही मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट करने के लिए आधार ऐप में डिजिटल ऑथेंटिकेशन की सुविधा उपलब्ध होगी. एड्रेस अपडेट पूरी तरह ऑनलाइन हो सकेगा, वहीं मोबाइल नंबर बदलने के लिए OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन की मदद ली जाएगी.

कैसे पूरा होगा ऑनलाइन अपडेट प्रोसेस?

नई सुविधा में दो-स्तरीय वेरिफिकेशन शामिल होगा. सबसे पहले उपयोगकर्ता को उसके मौजूदा या नए मोबाइल नंबर पर एक वन-टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जाएगा. इसके बाद ऐप में फेस ऑथेंटिकेशन किया जाएगा जिसमें लाइव फेस डेटा को आधार रिकॉर्ड से मैच किया जाएगा. इससे बिना किसी डॉक्यूमेंट के सुरक्षित तरीके से पहचान सत्यापित हो जाएगी.

यूजर्स को अपना आधार नंबर डालना होगा, पसंदीदा भाषा चुननी होगी, OTP वेरिफाई करना होगा, और फेस ऑथेंटिकेशन पूरा करना होगा. साथ ही, सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऐप में 6-डिजिट का सिक्योरिटी PIN सेट करना होगा.

जल्द आने वाली है ये सुविधा

UIDAI ने कहा है कि यह फीचर जल्द ही जारी किया जाएगा. यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे अभी से अपने स्मार्टफोन में आधार ऐप (Android और iOS दोनों पर उपलब्ध) इंस्टॉल कर लें. फीचर लॉन्च से जुड़ी सभी अपडेट्स UIDAI के आधिकारिक चैनलों पर साझा की जाएंगी. यह कदम आधार सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और यूजर-फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.

