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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीबार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च

बार-बार खत्म हो रही है AC की गैस? ये छोटी गलतियां बन सकती हैं Gas Leakage की बड़ी वजह, समय रहते जान लें वरना होगा भारी खर्च

AC Gas Leakage: AC में मौजूद रेफ्रिजरेंट गैस कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालकर ठंडी हवा देने का काम करती है.

By : एबीपी टेक डेस्क | Updated at : 10 May 2026 11:45 AM (IST)
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  • नियमित सर्विस और सही इंस्टॉलेशन से गैस लीकेज रोका जा सकता है।

AC Gas Leakage: असल में AC की गैस सामान्य परिस्थितियों में जल्दी खत्म नहीं होती. अगर बार-बार गैस भरवानी पड़ रही है तो इसका मतलब कहीं न कहीं गैस लीकेज की समस्या हो सकती है. छोटी-सी लापरवाही आगे चलकर भारी खर्च और बड़ी खराबी का कारण बन सकती है.

AC में गैस का काम क्या होता है?

AC में मौजूद रेफ्रिजरेंट गैस कमरे की गर्म हवा को बाहर निकालकर ठंडी हवा देने का काम करती है. यही वजह है कि गैस कम होने पर AC की कूलिंग तेजी से गिरने लगती है. अगर गैस पूरी तरह लीक हो जाए तो AC सिर्फ पंखे की तरह हवा फेंकता रहेगा लेकिन कमरे को ठंडा नहीं कर पाएगा.

गैस लीकेज की सबसे बड़ी वजहें

AC में गैस लीकेज कई कारणों से हो सकता है. सबसे आम वजह कॉपर पाइप में जंग लगना या छोटा छेद होना है. समय के साथ नमी और धूल की वजह से पाइप कमजोर होने लगते हैं. कई बार गलत इंस्टॉलेशन भी बड़ी समस्या बन जाता है. अगर पाइप ठीक से फिट न हों या जोड़ कमजोर हो तो धीरे-धीरे गैस बाहर निकलने लगती है. कुछ मामलों में AC की नियमित सर्विस न करवाने से भी लीकेज का खतरा बढ़ जाता है. गंदगी और प्रेशर बढ़ने की वजह से पाइप और कनेक्शन पर असर पड़ सकता है.

कैसे पहचानें कि AC में गैस लीक हो रही है?

गैस लीकेज होने पर AC कुछ संकेत देने लगता है. सबसे पहला संकेत है कम कूलिंग. अगर AC पहले जैसी ठंडक नहीं दे रहा तो यह गैस कम होने का इशारा हो सकता है. इसके अलावा, AC ज्यादा देर चलने के बाद भी कमरा ठंडा न हो, बिजली बिल बढ़ने लगे, इनडोर यूनिट पर बर्फ जमने लगे,AC से सीटी जैसी आवाज आए, कमरे में हल्की अजीब गंध महसूस हो तो तुरंत जांच करवानी चाहिए.

गैस लीकेज रोकने के आसान उपाय

AC को लंबे समय तक सही रखने के लिए नियमित सर्विस बहुत जरूरी है. कम से कम साल में 1-2 बार प्रोफेशनल सर्विस जरूर करवानी चाहिए. इंस्टॉलेशन हमेशा अच्छे तकनीशियन से करवाएं ताकि पाइप और कनेक्शन सही तरीके से फिट हों. इसके अलावा AC के फिल्टर समय-समय पर साफ करते रहें क्योंकि ज्यादा गंदगी मशीन पर दबाव बढ़ाती है. अगर घर समुद्र या ज्यादा नमी वाले इलाके में है तो एंटी-रस्ट कोटिंग वाले पाइप बेहतर विकल्प हो सकते हैं.

छोटी लापरवाही बढ़ा सकती है खर्च

कई लोग गैस कम होने पर सिर्फ दोबारा गैस भरवा लेते हैं लेकिन असली लीकेज ठीक नहीं करवाते. इससे कुछ ही समय बाद समस्या फिर शुरू हो जाती है. लगातार गैस लीकेज होने पर कंप्रेसर पर भी असर पड़ सकता है जिसकी मरम्मत काफी महंगी होती है. इसलिए समय रहते जांच और सही रिपेयर करवाना बेहद जरूरी है.

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Published at : 10 May 2026 11:45 AM (IST)
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