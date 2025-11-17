Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom





iPhone 18 Vs Samsung Galaxy S26: स्मार्टफोन मार्केट में एक नई टक्कर तैयार हो रही है Apple के iPhone 18 और Samsung के Galaxy S26 की. दोनों फोन 2026 में लॉन्च होने की उम्मीद है लेकिन शुरुआती लीक ने अभी से टेक दुनिया में हलचल मचा दी है. एक तरफ Apple अपने सबसे पतले और पावरफुल iPhone पर काम कर रहा है तो दूसरी ओर Samsung बेहद चमकदार डिस्प्ले और दमदार कैमरा सेटअप के साथ मैदान में उतरने वाला है. नीचे जानिए दोनों फोन्स को लेकर अब तक क्या-क्या अहम जानकारियां सामने आई हैं.

iPhone 18

iPhone 18 सीरीज को Apple के लिए एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है. iPhone 17 के बाद Apple अब और भी पतले और प्रीमियम लुक वाले मॉडल पेश करने की तैयारी में है. लीक के अनुसार इस बार लाइनअप में iPhone 18, iPhone 18e, iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max शामिल होंगे. जबकि iPhone Air 2 पर फिलहाल रोक लग सकती है.

लॉन्च टाइमलाइन में बड़ा बदलाव

इस बार Apple अपनी लॉन्च स्ट्रेटेजी भी बदल सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक Pro और Pro Max मॉडल के साथ पहला फोल्डेबल iPhone सितंबर 2026 में आएगा जबकि बेस मॉडल्स 2027 की स्प्रिंग में लॉन्च हो सकते हैं.

ताकतवर 2nm A20 Bionic चिप

iPhone 18 का सबसे बड़ा हाईलाइट होगा इसका Next-Gen A20 Bionic चिप, जो 2nm टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा. इससे फोन में AI परफॉर्मेंस, बैटरी एफिशिएंसी और Siri की क्षमताओं में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा. Apple Intelligence के जरिए ऑन-डिवाइस AI फीचर्स और भी स्मार्ट हो जाएंगे जिसमें एडवांस टेक्स्ट-टू-इमेज टूल्स, बेहतर जेनरेटिव AI और तेज प्रोसेसिंग शामिल है.

कुल मिलाकर डिजाइन में बड़ा बदलाव

iPhone Air से प्रेरित पतला डिज़ाइन, नई OLED स्क्रीन, पतले बेज़ल और मजबूत बॉडी iPhone 18 को प्रीमियम फील देने वाले हैं. सबसे ज्यादा चर्चा में है iPhone Fold जिसे दो पतले टाइटेनियम बॉडीज से बनता बताया जा रहा है. इसकी कीमत $2000 से ऊपर (1.6 लाख+ रुपये) हो सकती है.

Samsung Galaxy S26

सैमसंग भी अपनी Galaxy S26 सीरीज़ को लेकर काफी आक्रामक दिख रहा है. कंपनी 2026 की शुरुआत यानी जनवरी या फरवरी में अपनी नई लाइनअप पेश कर सकती है. इस बार Galaxy S26, S26+ और S26 Ultra मॉडल देखने को मिलेंगे. Edge एडिशन की वापसी को लेकर अभी भी कयास जारी हैं.

डिस्प्ले और बैटरी में बड़ा अपग्रेड

Galaxy S26 में 6.27-इंच स्क्रीन और 4300mAh बैटरी होने की उम्मीद है. वहीं S26 Ultra में हल्का फ्रेम, 6.9-इंच डिस्प्ले और 5400mAh तक बैटरी देखने को मिल सकती है. सबसे अच्छा बदलाव—Ultra मॉडल में 60W फास्ट चार्जिंग आने की चर्चा है जो लंबे समय से 45W पर अटका हुआ था.

Galaxy AI का और अधिक स्मार्ट रूप

Samsung One UI 8 के साथ और भी गहरे AI इंटीग्रेशन पर काम कर रहा है. Snapdragon 8 Elite Gen 5 या Exynos 2600 चिप फोन को ज्यादा तेज AI प्रोसेसिंग का अनुभव देंगे.

इसके अलावा बेस मॉडल में बड़ा और ज्यादा लाइट कैप्चर करने वाला 50MP सेंसर, Ultra मॉडल में 200MP टेलीफोटो कैमरा और यहां तक कि 324MP मेन कैमरा की भी चर्चा हालांकि यह कितना सच है यह लॉन्च के बाद ही पता चलेगा. Ultra मॉडल में वैरिएबल अपर्चर भी वापस आ सकता है जो 2019 के बाद से किसी Galaxy फोन में नहीं मिला.

iPhone vs Samsung

दोनों कंपनियां AI, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और अल्ट्रा-प्रीमियम डिजाइन पर पूरा जोर लगाकर आगे बढ़ रही हैं. iPhone 18 अधिक एफिशिएंसी, पतले डिजाइन और फोल्डेबल मॉडल पर फोकस कर रहा है, वहीं Galaxy S26 कैमरा, बैटरी और AI क्षमताओं को नए स्तर पर ले जाना चाहता है. एक बात तय है 2026 फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के लिए ऐतिहासिक साल बनने वाला है.

