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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीVPN हमेशा ON रखने की आदत पड़ गई है? जानें ऐसा करना सही या गलत

VPN हमेशा ON रखने की आदत पड़ गई है? जानें ऐसा करना सही या गलत

VPN हमेशा ON रखना कई मामलों में फायदेमंद हो सकता है लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं. जानिए कब VPN ऑन रखना सही है और किन कंडिशन में इसे बंद करना बेहतर है.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
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आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल सिर्फ सोशल मीडिया या वीडियो देखने तक सीमित नहीं है. ऑनलाइन बैंकिंग, शॉपिंग, ऑफिस का काम और पर्सनल बातचीत जैसी कई जरूरी चीजें इंटरनेट के जरिए होती हैं. ऐसे में ऑनलाइन प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेकर VPN यानी Virtual Private Network काफी काम की सुविधा बन सकता है. अगर आप VPN को हमेशा ऑन रखते हैं तो इसके कुछ बड़े फायदे मिलते हैं.

इंटरनेट कनेक्शन को मिलती है एक्सट्रा सुरक्षा

VPN आपके डिवाइस और इंटरनेट के बीच एक सेफ कनेक्शन बनाने का काम करता है. ये आपके इंटरनेट ट्रैफिक को एन्क्रिप्ट करता है जिससे नेटवर्क पर मौजूद दूसरे लोगों के लिए आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी को समझना मुश्किल हो जाता है. खासतौर पर सार्वजनिक Wi-Fi का इस्तेमाल करते समय ये सुरक्षा काफी कारगर साबित हो सकती है.

पब्लिक Wi-Fi पर बढ़ जाती है सुरक्षा

एयरपोर्ट, होटल, कैफे या किसी दूसरे पब्लिक प्लेस पर मिलने वाला Wi-Fi सुविधाजनक जरूर है लेकिन ऐसे नेटवर्क हमेशा भरोसेमंद नहीं होते हैं. VPN ऑन रहने पर आपके डिवाइस से जाने वाला डेटा एन्क्रिप्टेड टनल के जरिए भेजा जाता है. इससे असुरक्षित नेटवर्क पर संवेदनशील जानकारी के सामने आने का खतरा कम किया जा सकता है.

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IP एड्रेस रहता है छिपा

VPN आपकी असली IP लोकेशन को वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विसेज से छिपाने में मदद करता है. इसके बजाय VPN सर्वर का IP एड्रेस दिखाई दे सकता है. इससे आपकी ऑनलाइन प्राइवेसी को एक एक्सट्रा लेवल मिलता है और वेबसाइटों के लिए आपकी असली नेटवर्क लोकेशन पहचानना मुश्किल हो सकता है.

ट्रैकिंग को सीमित करने में मदद

इंटरनेट पर कई वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस IP एड्रेस और दूसरी नेटवर्क जानकारी का इस्तेमाल करती हैं. VPN आपके असली IP को छिपाकर इस तरह की नेटवर्क-बेस्ड ट्रैकिंग को सीमित करने में मदद कर सकता है.

घर के बाहर भी बनी रहती है प्राइवेसी

अगर आप अक्सर अलग-अलग नेटवर्क पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो VPN को लगातार ऑन रखना सुविधाजनक हो सकता है. हर बार कैफे, होटल या ऑफिस का नेटवर्क बदलने पर इसे मैन्युअली एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे प्राइवेसी की सुरक्षा लगातार बनी रह सकती है.

फ्री VPN इस्तेमाल करते समय रहें सावधान

सबसे जरूरी बात ये है कि VPN सेवा चुनते समय सावधानी बरतें. हर VPN आपकी प्राइवेसी को समान तरीके से सुरक्षित नहीं करता. कुछ मुफ्त सेवाएं यूजर डेटा के इस्तेमाल को लेकर सीमित ट्रांसपरेंसी रख सकती हैं. इसलिए VPN चुनने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी, डेटा लॉगिंग नियम और सेफ्टी फीचर्स को जरूर चेक करना चाहिए.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 15 Sep 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
VPN TECH NEWS HINDI
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