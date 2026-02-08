Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Airtel Vs Jio Vs Vi: अगर आप भी 2026 में एक ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉलिंग और डेटा के साथ Netflix, JioHotstar, Amazon Prime जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स मुफ्त मिलें तो Airtel, Jio और Vi तीनों ने इस साल जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं. सही प्लान चुनना मुश्किल हो सकता है इसलिए यहां हम इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के चुनिंदा OTT प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं.

Airtel के OTT रिचार्ज प्लान

Airtel का 1729 रुपये वाला प्लान 84 दिनों की वैधता के साथ आता है. इसमें Netflix Basic, JioHotstar Super, Zee5 Premium और Xstream Play Premium का एक्सेस मिलता है. यह प्लान 5G के साथ रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा देता है.

जो यूजर्स कम बजट में OTT का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए Airtel का 598 रुपये का प्लान भी मौजूद है. इसकी वैधता 28 दिन है और इसमें Netflix Basic, JioHotstar Super और Zee5 Premium शामिल हैं.

Jio के धमाकेदार OTT ऑफर्स

Reliance Jio का 1299 रुपये वाला प्लान 84 दिनों के लिए उपलब्ध है. इसमें Netflix Basic के साथ Jio TV और Jio AI Cloud की सुविधा मिलती है. इस प्लान में कुल 168GB डेटा दिया जाता है यानी रोजाना 2GB डेटा और 100 SMS की सुविधा.

इसके अलावा Jio का 500 रुपये वाला 28 दिन का प्लान उन यूजर्स के लिए खास है जो ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं. इसमें Amazon Prime, JioHotstar, SonyLIV, Zee5, YouTube Premium, Discovery+ जैसे कई प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं और कुल 56GB डेटा मिलता है.

Vi के लंबे वैधता वाले प्लान

Vi का 3799 रुपये वाला प्लान पूरे 365 दिनों की वैधता के साथ आता है. इसमें रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें Amazon Prime का एक साल का सब्सक्रिप्शन शामिल है.

वहीं, Vi का 408 रुपये वाला प्लान 28 दिनों के लिए है जिसमें SonyLIV का एक्सेस मिलता है. यह प्लान भी रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा देता है.

Vi की खास सुविधाएं जो इसे अलग बनाती हैं

Vi के प्लान्स में डेटा रोलओवर की सुविधा मिलती है यानी बचा हुआ डेटा अगले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी 64 kbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा और रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाफ-डे अनलिमिटेड इंटरनेट का भी फायदा देती है.

कौन सा प्लान है आपके लिए सही?

अगर आप ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं तो Jio के प्लान्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं. लंबी वैधता और Amazon Prime की चाह रखने वालों के लिए Vi अच्छा विकल्प है जबकि प्रीमियम OTT कंटेंट के साथ बैलेंस्ड पैक चाहिए तो Airtel के प्लान्स पर नजर डाली जा सकती है. 2026 में OTT लवर्स के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है.

