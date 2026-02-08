हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीNetflix से JioHotstar तक फ्री! 2026 में Airtel, Jio और Vi की OTT जंग, जानिए किस प्लान में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

Netflix से JioHotstar तक फ्री! 2026 में Airtel, Jio और Vi की OTT जंग, जानिए किस प्लान में मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

अगर आप भी 2026 में एक ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉलिंग और डेटा के साथ Netflix जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स मुफ्त मिलें तो Airtel, Jio और Vi तीनों ने इस साल जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 08 Feb 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Airtel Vs Jio Vs Vi: अगर आप भी 2026 में एक ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉलिंग और डेटा के साथ Netflix, JioHotstar, Amazon Prime जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स मुफ्त मिलें तो Airtel, Jio और Vi तीनों ने इस साल जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं. सही प्लान चुनना मुश्किल हो सकता है इसलिए यहां हम इन तीनों टेलीकॉम कंपनियों के चुनिंदा OTT प्लान्स की जानकारी दे रहे हैं.

Airtel के OTT रिचार्ज प्लान

Airtel का 1729 रुपये वाला प्लान 84 दिनों की वैधता के साथ आता है. इसमें Netflix Basic, JioHotstar Super, Zee5 Premium और Xstream Play Premium का एक्सेस मिलता है. यह प्लान 5G के साथ रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन की सुविधा देता है.

जो यूजर्स कम बजट में OTT का मजा लेना चाहते हैं, उनके लिए Airtel का 598 रुपये का प्लान भी मौजूद है. इसकी वैधता 28 दिन है और इसमें Netflix Basic, JioHotstar Super और Zee5 Premium शामिल हैं.

Jio के धमाकेदार OTT ऑफर्स

Reliance Jio का 1299 रुपये वाला प्लान 84 दिनों के लिए उपलब्ध है. इसमें Netflix Basic के साथ Jio TV और Jio AI Cloud की सुविधा मिलती है. इस प्लान में कुल 168GB डेटा दिया जाता है यानी रोजाना 2GB डेटा और 100 SMS की सुविधा.

इसके अलावा Jio का 500 रुपये वाला 28 दिन का प्लान उन यूजर्स के लिए खास है जो ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं. इसमें Amazon Prime, JioHotstar, SonyLIV, Zee5, YouTube Premium, Discovery+ जैसे कई प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं और कुल 56GB डेटा मिलता है.

Vi के लंबे वैधता वाले प्लान

Vi का 3799 रुपये वाला प्लान पूरे 365 दिनों की वैधता के साथ आता है. इसमें रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS प्रतिदिन मिलते हैं. इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें Amazon Prime का एक साल का सब्सक्रिप्शन शामिल है.

वहीं, Vi का 408 रुपये वाला प्लान 28 दिनों के लिए है जिसमें SonyLIV का एक्सेस मिलता है. यह प्लान भी रोजाना 2GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS की सुविधा देता है.

Vi की खास सुविधाएं जो इसे अलग बनाती हैं

Vi के प्लान्स में डेटा रोलओवर की सुविधा मिलती है यानी बचा हुआ डेटा अगले दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा कंपनी 64 kbps की स्पीड पर अनलिमिटेड डेटा और रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक हाफ-डे अनलिमिटेड इंटरनेट का भी फायदा देती है.

कौन सा प्लान है आपके लिए सही?

अगर आप ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म्स चाहते हैं तो Jio के प्लान्स आपके लिए बेहतर हो सकते हैं. लंबी वैधता और Amazon Prime की चाह रखने वालों के लिए Vi अच्छा विकल्प है जबकि प्रीमियम OTT कंटेंट के साथ बैलेंस्ड पैक चाहिए तो Airtel के प्लान्स पर नजर डाली जा सकती है. 2026 में OTT लवर्स के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है.

यह भी पढ़ें:

शटडाउन या रीस्टार्ट? एक गलत क्लिक से स्लो हो सकता है आपका PC, जानिए सही बटन कब दबाना है

Published at : 08 Feb 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio Vodafone-Idea Vodafone Idea TECH NEWS HINDI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अफगानिस्तान में जंग और जम्मू में मचाया आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया जैश आतंकी आदिल था अफगान रिटर्न
अफगानिस्तान में जंग, जम्मू में आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी था अफगान रिटर्न
महाराष्ट्र
प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता रहे मौजूद
प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता रहे मौजूद
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
Advertisement

वीडियोज

Surajkund Mela Accident: झूला हादसे में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार । Haryana News
Ankita Bhandari Case: Dehradun में कुछ देर में शुरू होगी महापंचायत | CM Dhami | VIP | Breaking
Top News: आज की बड़ी खबरें | PM Modi In Malaysia | UP Budget 2026 | Surajkund Mela | Trump Tariff
Murshidabad Babri Masjid: 'बाबरी' मस्जिद को लेकर VHP ने Humayun Kabir को दी खुली चुनौती |West Bengal
Asaduddin Owaisi का BJP-RSS पर हमला, कहा- 'आप अपनी बीवी से ज्यादा मुझे...'| Election 2026 | AIMIM
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अफगानिस्तान में जंग और जम्मू में मचाया आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया जैश आतंकी आदिल था अफगान रिटर्न
अफगानिस्तान में जंग, जम्मू में आतंक... किश्तवाड़ एनकाउंटर में मारा गया आतंकी था अफगान रिटर्न
महाराष्ट्र
प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता रहे मौजूद
प्रयागराज संगम में हुआ अजित पवार का अस्थि विसर्जन, परिवार समेत कई नेता रहे मौजूद
बॉलीवुड
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
'अगर धुरंधर 15 हजार स्क्रीन पर रिलीज होती तो कमाई नेक्स्ट लेवल होती', आमिर खान बोले इंडिया को ज्यादा थिएटर्स की जरुरत
क्रिकेट
T20 World Cup: टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
टीम इंडिया ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में लगातार सबसे ज्यादा मैच जीतने वाली टीम बनी
विश्व
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
'गलवान में झड़प के बाद चीन ने किया परमाणु परीक्षण', अमेरिका ने गंभीर आरोप, जानें पूरा मामला
इंडिया
Mohan Bhagwat statement: 'सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं...', मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने को लेकर दिया बड़ा बयान, जानें क्या-क्या कहा
'सिर्फ ब्राह्मण होने से नहीं...', मोहन भागवत ने संघ प्रमुख बनने को लेकर दिया बड़ा बयान
यूटिलिटी
150 की जगह 15000 का चूना, ऑटो ड्राइवर ने किया QR कोड स्कैम, जानें इससे बचने के तरीके
150 की जगह 15000 का चूना, ऑटो ड्राइवर ने किया QR कोड स्कैम, जानें इससे बचने के तरीके
हेल्थ
High Blood Pressure: बिना दवा के घर पर ऐसे ठीक हो जाएगा बीपी, नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत
बिना दवा के घर पर ऐसे ठीक हो जाएगा बीपी, नहीं पड़ेगी डॉक्टर की जरूरत
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
ENT LIVE
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
Vadh 2 में दमदार कहानी और जबरदस्त climax
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
Embed widget