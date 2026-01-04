महिलाओं और छात्रों को फ्री मोबाइल? सरकार ने किया बड़ा खुलासा, सच्चाई जान लें

Online Scam: सोशल मीडिया के दौर में फर्जी खबरें तेजी से फैल रही हैं खासकर सरकारी योजनाओं के नाम पर. हाल ही में “प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना” को लेकर ऐसे ही दावे वायरल हुए जिनमें कहा गया कि महिलाओं, छात्रों और कम आय वाले लोगों को सरकार मुफ्त स्मार्टफोन दे रही है. इन पोस्ट्स और वीडियो ने देशभर में लोगों को भ्रमित कर दिया लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है.

कैसे फैलाई जा रही है फर्जी PM मोबाइल योजना?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, YouTube और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर कुछ वीडियो और पोस्ट शेयर किए जा रहे हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने एक नई मोबाइल योजना शुरू की है. इसमें लोगों से कहा जाता है कि बस एक ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कुछ ही दिनों में फ्री मोबाइल मिल जाएगा. महिलाओं और छात्रों को प्राथमिकता देने की बात कहकर लोगों को ज्यादा आकर्षित किया जाता है ताकि वे बिना सोचे-समझे आगे बढ़ जाएं.

आम लोगों को कैसे फंसाया जा रहा है?

इस फर्जी योजना में दिए गए लिंक दिखने में काफी असली लगते हैं. इनमें सरकारी भाषा, लोगो और “प्रधानमंत्री योजना”, “फ्री मोबाइल” जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है. जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता है, उससे नाम, मोबाइल नंबर, आधार जैसी निजी जानकारी मांगी जाती है. कुछ मामलों में आगे चलकर OTP या बैंक से जुड़ी डिटेल्स भी मांगी जाती हैं. यही जानकारी बाद में ठगी या पहचान की चोरी के लिए इस्तेमाल की जाती है.

PIB ने किया साफ

सरकार की ओर से इस मामले में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है. PIB ने बताया है कि “प्रधानमंत्री फ्री मोबाइल योजना” नाम की कोई भी योजना सरकार ने शुरू नहीं की है.

PIB की फैक्ट-चेक टीम ने सोशल मीडिया पर चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि ठग लोकप्रिय सरकारी योजनाओं के नाम का गलत इस्तेमाल कर लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे हैं.

ऐसे स्कैम आमतौर पर कैसे काम करते हैं?

अक्सर स्कैमर्स पहले एक आकर्षक ऑफर के साथ वीडियो या पोस्ट वायरल करते हैं. फिर एक संदिग्ध वेबसाइट का लिंक दिया जाता है. लोग जैसे ही अपनी जानकारी दर्ज करते हैं, वही डाटा गलत कामों में इस्तेमाल कर लिया जाता है. याद रखें, कोई भी असली सरकारी योजना कभी रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे, OTP या बैंक डिटेल नहीं मांगती.

खुद को कैसे रखें सुरक्षित?

ऐसी किसी भी योजना पर भरोसा करने से पहले उसकी जानकारी सरकारी वेबसाइट या भरोसेमंद स्रोतों से जरूर जांचें. PIB के फैक्ट-चेक अपडेट्स पर ध्यान दें. अगर कोई ऑफर जरूरत से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो सतर्क हो जाएं. अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी निजी जानकारी किसी के साथ साझा न करें.

