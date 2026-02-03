Elon Musk का सबसे बड़ा दांव! $1.25 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ SpaceX और xAI हो गए एक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

Elon Musk: एलन मस्क ने एक बार फिर टेक और स्पेस इंडस्ट्री को चौंका दिया है. उनकी स्पेस टेक कंपनी SpaceX ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप xAI का अधिग्रहण कर लिया है. इस बड़े सौदे की कुल वैल्यूएशन करीब $1.25 ट्रिलियन (लगभग £910 अरब) बताई जा रही है. यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब SpaceX इसी साल शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है.

एक नई टेक-इनोवेशन मशीन की शुरुआत

SpaceX की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी बयान में कहा गया है कि इस मर्जर के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जो धरती और अंतरिक्ष—दोनों जगह—तकनीकी नवाचार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा. इसमें AI, रॉकेट टेक्नोलॉजी, स्पेस-बेस्ड इंटरनेट, डायरेक्ट मोबाइल कम्युनिकेशन और रियल-टाइम सूचना व फ्री स्पीच से जुड़ा प्लेटफॉर्म शामिल होगा.

SpaceX को क्या-क्या मिलेगा xAI से?

इस डील के बाद SpaceX को xAI की प्रमुख तकनीकों का फायदा मिलेगा, जिनमें शामिल हैं Grok AI चैटबॉट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X. एलन मस्क पहले से ही अंतरिक्ष में डेटा सेंटर्स और सोलर-पावर्ड सैटेलाइट्स लगाने की योजना पर काम कर रहे हैं ताकि AI को ऊर्जा और कंप्यूटिंग पावर दी जा सके जो कि बेहद महंगा और जटिल प्रोजेक्ट है.

कितनी है दोनों कंपनियों की वैल्यू?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस सौदे में SpaceX की वैल्यू करीब $1 ट्रिलियन और xAI की $250 अरब आंकी गई है. मर्जर के बाद बनी नई कंपनी की मार्केट वैल्यू इससे भी ज्यादा हो सकती है. माना जा रहा है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग की टाइमिंग गर्मियों की शुरुआत में रखी जा सकती है.

AI के लिए अंतरिक्ष क्यों जरूरी?

घोषणा में साफ कहा गया कि मौजूदा AI सिस्टम जमीन पर बने बड़े डेटा सेंटर्स पर निर्भर हैं जिन्हें भारी बिजली और कूलिंग की जरूरत होती है. इससे पर्यावरण और समुदायों पर दबाव बढ़ता है. लंबे समय में AI को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए स्पेस-बेस्ड डेटा सेंटर्स ही एकमात्र समाधान हैं.

मस्क के बिजनेस अब और करीब

हाल के महीनों में एलन मस्क अपनी कंपनियों को आपस में जोड़ने में जुटे हैं. साल 2025 की शुरुआत में xAI ने X को ऑल-स्टॉक डील में खरीदा था. वहीं, Tesla ने भी हाल ही में xAI में $2 अरब निवेश की घोषणा की है.

जहां SpaceX लगातार सैटेलाइट लॉन्च और अमेरिकी सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर रहा है, वहीं xAI भी विवादों के बावजूद तेजी से आगे बढ़ रहा है. Grok AI पर नस्लवादी कंटेंट और डीपफेक को लेकर सवाल उठे फिर भी AI बूम के चलते कंपनी की वैल्यू बढ़ती रही. हाल ही में xAI ने $20 अरब की फंडिंग जुटाई जिससे इसकी वैल्यू करीब $230 अरब तक पहुंच गई.

अफवाहों पर खुद मस्क की मुहर

इस डील को लेकर कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं. जब सोशल मीडिया पर मर्जर की खबरों का जिक्र हुआ तो एलन मस्क ने X पर सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया “Yes” और चर्चाओं पर विराम लगा दिया.

आगे क्या?

SpaceX और xAI का यह विलय सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं, बल्कि AI और अंतरिक्ष के भविष्य को एक साथ गढ़ने की कोशिश माना जा रहा है. आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह मेगा-इकोसिस्टम टेक दुनिया को किस दिशा में ले जाता है.

