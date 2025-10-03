क्या इंस्टाग्राम सुनती है आपकी बातें? कंपनी के सीईओ ने खुद कर दिया खुलासा, पता चली यह बात

आपने आमतौर पर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इंस्टाग्राम आपकी सारें बातें सुनती है और आप जिस भी बारे में बातचीत करते हैं, आपको उसी से जुड़ा विज्ञापन देखने को मिलता है. अब खुद इंस्टाग्राम के प्रमुख एडम मोस्सेरी ने इसे लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने इस बात को अफवाह बताते हुए कहा कि अगर ऐसा होता तो यह यूजर्स की प्राइवेसी का गंभीर उल्लंघन है. अगर मेटा फोन के माइक्रोफोन से कुछ सुन रही होती तो यूजर्स को इसका पता चल जाता क्योंकि इस कारण बैटरी जल्दी डिस्चार्ज होती और फोन में माइक्रोफोन इंडिकेटर लाइट ऑन रहती.

मोस्सेरी की पत्नी को भी था शक

यह अफवाह लंबे समय से चली आ रही है कि मेटा फोन के माइक के जरिए यूजर्स की बातें सुन रही हैं और इसी के आधार पर टारगेटेड विज्ञापन दिखाए जाते हैं. मोस्सेरी ने बताया कि उनकी पत्नी ने भी इसे लेकर सवाल किया था. हालांकि, मेटा इन आरोपों को खारिज करती आई है. पिछले कई सालों में खुद मेटा चीफ मार्क जुकरबर्ग भी इसे लेकर सफाई दे चुके हैं.

यूजर की जरूरत के विज्ञापन कैसे दिखाती है इंस्टाग्राम

फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत मेटा की ऐप्स पर यूजर्स को ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं, जो उनकी जरूरत से बिल्कुल मैच होते हैं. अगर मेटा यूजर की बात नहीं सुन रही है तो फिर यह कैसे संभव है? मोस्सेरी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह एल्गोरिद्म के कारण संभव है. उन्होंने कहा कि एडवरटाइजिंग देने वाली कंपनियां अपनी वेबसाइट पर आने वाले यूजर्स का डेटा मेटा के साथ शेयर करती हैं. इसके बाद मेटा उसकी प्रोफाइलिंग करती है और फिर ऐसे यूजर्स देखे जाते हैं, जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं. मोस्सेरी ने यह भी बताया कि कई बार लोग कई बार ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर विज्ञापनों को ज्यादा नोटिस करने लगते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि सर्विलांस हो रहा है.

ये भी पढ़ें-

कब लॉन्च होगा 200MP वाला Vivo V60e 5G? लॉन्च डेट हो गई कंफर्म, मिलेंगे ये दमदार फीचर्स