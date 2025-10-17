दिवाली में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और चारों और इसकी धूम दिखने लगी है. घरों-घरों के साथ बाजार भी सज चुके हैं. रोशनी और खुशियों से भरा इस त्योहार की लोग यादें समेटकर रखना चाहते हैं. इस त्योहार पर लोग नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और रोशनी से सजे अपने घर में तस्वीरें लेते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस दिवाली प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसी तस्वीरें ले पाएंगे.

सबसे पहले लेंस करें साफ

दिवाली हो या कोई और मौका, हमेशा फोटो लेने से पहले कैमरा लेंस को साफ करना न भूलें. लेंस पर फिंगरप्रिंट या कई बार धूल के कारण अच्छी फोटो नहीं आ पाती. इसलिए चाहे आप कैमरे से फोटो ले रहे हैं या मोबाइल से, फोटोग्राफी शुरू करने से पहले लेंस को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ कर लें.

लाइटिंग का रखें ध्यान

फोटोग्राफी में लाइटिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर सही लाइटिंग और एंगल से फोटो ली जाए तो शानदार तस्वीर निकलकर सामने आती है. दिवाली पर हर तरफ लाइटें लगी होती हैं. इसलिए फोटो लेते समय यह ध्यान रखें कि सब्जेक्ट पर पूरी लाइट हो, लेकिन सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से ज्यादा लाइट कैमरा में न आ रही हो.

सही फ्रेम का करें चुनाव

फोटोग्राफी करते समय फ्रेम सेट करना भी जरूरी होता है. दिवाली पर रंग-बिरंगी लाइट्स और दीयों को अपने फ्रेम में लेकर अच्छी तस्वीरें क्लिक की जा सकती है. इसलिए फोटो लेने से पहले दिमाग में एक फ्रेम सेट कर लें और उसी हिसाब से सब्जेक्ट को प्लेस करें.

अलग-अलग मोड्स में लें तस्वीरें

दिवाली के मौके पर कोई भी फोटो लेते समय अलग-अलग मोड्स का इस्तेमाल करें. मोड्स की मदद से आप कई शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं. रात में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड का इस्तेमाल बेहतर रहता है. प्रोफेशनल कैमरे जैसे इफेक्ट के लिए पोर्ट्रेट या प्रो मोड से तस्वीरें लें.

