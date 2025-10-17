हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिवाली 2025: ये टिप्स यूज कर लीं तो ले सकेंगे एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसी फोटोज, इन बातों का रखें ध्यान

दिवाली 2025: ये टिप्स यूज कर लीं तो ले सकेंगे एकदम प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसी फोटोज, इन बातों का रखें ध्यान

खुशियों और रोशनी के त्योहार दिवाली में अब कुछ ही दिन बाकी है. इस दिन की यादें समेटने के लिए आप कुछ टिप्स को फॉलो कर शानदार तस्वीरें ले सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 17 Oct 2025 07:39 AM (IST)
Preferred Sources

दिवाली में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और चारों और इसकी धूम दिखने लगी है. घरों-घरों के साथ बाजार भी सज चुके हैं. रोशनी और खुशियों से भरा इस त्योहार की लोग यादें समेटकर रखना चाहते हैं. इस त्योहार पर लोग नए कपड़े पहनकर तैयार होते हैं और रोशनी से सजे अपने घर में तस्वीरें लेते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप इस दिवाली प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसी तस्वीरें ले पाएंगे. 

सबसे पहले लेंस करें साफ

दिवाली हो या कोई और मौका, हमेशा फोटो लेने से पहले कैमरा लेंस को साफ करना न भूलें. लेंस पर फिंगरप्रिंट या कई बार धूल के कारण अच्छी फोटो नहीं आ पाती. इसलिए चाहे आप कैमरे से फोटो ले रहे हैं या मोबाइल से, फोटोग्राफी शुरू करने से पहले लेंस को माइक्रोफाइबर कपड़े से साफ कर लें.

लाइटिंग का रखें ध्यान

फोटोग्राफी में लाइटिंग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर सही लाइटिंग और एंगल से फोटो ली जाए तो शानदार तस्वीर निकलकर सामने आती है. दिवाली पर हर तरफ लाइटें लगी होती हैं. इसलिए फोटो लेते समय यह ध्यान रखें कि सब्जेक्ट पर पूरी लाइट हो, लेकिन सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से ज्यादा लाइट कैमरा में न आ रही हो.

सही फ्रेम का करें चुनाव

फोटोग्राफी करते समय फ्रेम सेट करना भी जरूरी होता है. दिवाली पर रंग-बिरंगी लाइट्स और दीयों को अपने फ्रेम में लेकर अच्छी तस्वीरें क्लिक की जा सकती है. इसलिए फोटो लेने से पहले दिमाग में एक फ्रेम सेट कर लें और उसी हिसाब से सब्जेक्ट को प्लेस करें. 

अलग-अलग मोड्स में लें तस्वीरें

दिवाली के मौके पर कोई भी फोटो लेते समय अलग-अलग मोड्स का इस्तेमाल करें. मोड्स की मदद से आप कई शानदार तस्वीरें क्लिक कर सकते हैं. रात में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड का इस्तेमाल बेहतर रहता है. प्रोफेशनल कैमरे जैसे इफेक्ट के लिए पोर्ट्रेट या प्रो मोड से तस्वीरें लें. 

ये भी पढ़ें-

अब घर बैठे देखें किसी भी देश के टीवी चैनल, एक पैसा देने की भी जरूरत नहीं, यह है तरीका

Published at : 17 Oct 2025 07:39 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Diwali 2025 Mobile Photography
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Politics: 'इश्क' या 'रंजिश'? महागठबंधन में सीटों पर सस्पेंस, राहुल-तेजस्वी कब मिले?
Bihar Elections: जनता का टूटा सब्र, बोली- 'बूढ़े' Nitish की जगह 'युवा' Tejashwi को मिले मौका
Bihar Elections: योगी का 'बुर्का' अटैक, Congress-RJD पर सीधा प्रहार, गरमाई बिहार की सियासत
बेवफा बीवी का फिल्मी इश्क, प्रेमी के लिए पति को मौत की सजा
Bihar Election 2025: खेसारी लाल यादव छपरा जीतकर लालू यादव को देंगे!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Philippines Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
भूकंप के तेज झटकों से कांपी धरती, 6.1 रही तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग, जानें ताजा हालात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में किया इजाफा
इंडिया
India On Pakistan: भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
भारत ने PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को लगाई फटकार, कहा- 'दोष देना पाकिस्तान की पुरानी आदत'
बॉलीवुड
Kantara Chapter 1 BO Day 15: ‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
‘कांतारा चैप्टर 1’ की कमाई को 15वें दिन लगा बड़ा झटका, क्या तोड़ पाएगी 'छावा' का रिकॉर्ड?
क्रिकेट
बांग्लादेश क्रिकेटर्स पर हमला, अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद भड़के फैंस; खिलाड़ी ने शेयर किया भावुक पोस्ट
बांग्लादेश क्रिकेटर्स पर हमला, अफगानिस्तान से मिली शर्मनाक हार के बाद भड़के फैंस; खिलाड़ी ने शेयर किया भावुक पोस्ट
ट्रेंडिंग
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
कैंसर को हराने के बाद ब्रेकअप... वायरल हुआ कैंसर सर्वाइवर का पोस्ट, 21 साल के लड़के की कहानी ने सबको रुला दिया
हेल्थ
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
एक बार डैमेज हुई तो दुबारा मुस्कुरा नहीं पाएंगे, जानें किन तरीकों से रखें इनेमल का ख्याल?
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
ENT LIVE
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
बीआर चोपड़ा की महाभारत के कर्ण यानी पंकज धीर का 68 साल की उम्र में निधन
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने तलाक की विवादास्पद लड़ाई के बीच 30 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
Embed widget