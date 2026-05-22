हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीCockroach is Back... एक दिन में ही 'X' पर 1.58 लाख फॉलोअर्स, क्या इससे दीपके को होने लगी कमाई?

Cockroach is Back... एक दिन में ही 'X' पर 1.58 लाख फॉलोअर्स, क्या इससे दीपके को होने लगी कमाई?

Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी ने X (ट्विटर) पर दमदार वापसी की है. आइए जानते हैं कि क्या उन्हें सोशल मीडिया से कोई कमाई हो रही है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 May 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • कॉकरोच जनता पार्टी ने 'Cockroach is back' नाम से X पर दमदार वापसी की है।
  • नया हैंडल एक दिन में 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स जुटाने में कामयाब हुआ।
  • मौजूदा नियमों के अनुसार, नया अकाउंट सीधे कमाई के लिए योग्य नहीं है।
  • पार्टी के पास लाखों फॉलोअर्स का बड़ा सोशल मीडिया बेस पहले से मौजूद है।

Cockroach Janata Party: कॉकरोच जनता पार्टी ने X (ट्विटर) पर Cockroach is back के नाम से दमदार वापसी की है. बताया जा रहा है कि इस अकाउंट के सिर्फ एक दिन में ही 158.4k से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए. यह नया हैंडल तब शुरू किया गया जब पार्टी का पिछला अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया था. बैन लगने के बावजूद भी इस संगठन ने तुरंत एक नया अकाउंट खोला और ऑनलाइन वापसी की. फॉलोअर्स की संख्या में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच अब कई यूजर्स यह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत दीपके ने इस अकाउंट से पैसे कमाने शुरू कर दिए हैं? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

क्या नया अकाउंट कमाई कर सकता है? 

भले ही यह अकाउंट वायरल हो गया हो लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मॉनेटाइजेशन सिस्टम से तुरंत सीधी कमाई शुरू हो गई है. X के एड रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम के तहत क्रिएटर को अपने कंटेंट पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों से पैसा कमाने के योग्य बनने के लिए कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है. एक मुख्य शर्त यह है कि अकाउंट कम से कम 90 दिन पुराना होना चाहिए. अब क्योंकि Cockroach is back एक नया बनाया गया हैंडल है इस वजह से यह अभी इस शर्त को पूरा नहीं करता. 

यह भी पढ़ेंः कौन हैं तंबिदा संपाल? जिन्हें हर साल 3 किलो सोना गिफ्ट करते हैं उनके अरबपति पति, नेटवर्थ जानकर उड़ जाएंगे होश

कुछ और जरूरी शर्तें 

भले ही यह अकाउंट मॉनेटाइजेशन के लिए अभी काफी नया हो लेकिन बताया जा रहा है कि यह X की कुछ मुख्य योग्यता शर्तों को पहले ही पूरी कर चुका है. रिपोर्ट के मुताबिक इस हैंडल के पास एक एक्टिव प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है. जिससे इसे रेवेन्यू शेयरिंग फीचर्स के लिए जरूरी ब्लू वेरिफिकेशन टिक मिल गया है. इस अकाउंट ने काफी कम समय में 500 फॉलोअर्स की न्यूनतम जरूरत को भी आसानी से पूरा कर लिया. हालांकि एक और शर्त यह भी है कि मॉनेटाइजेशन एक्टिव होने से पहले क्रिएटर को पिछले 3 महीने में कम से कम 50 लाख ऑर्गेनिक पोस्ट इंप्रेशन हासिल करने होंगे. क्योंकि यह अकाउंट अभी नया है इस वजह से इसे योग्यता का पूरा चक्र पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा. 

कॉकरोच जनता पार्टी की सोशल मीडिया पर पहुंच

इस नए हैंडल की तेजी से हो रही बढ़ोतरी कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा ऑनलाइन बनाए गए काफी बड़े फॉलोअर्स बेस का ही एक हिस्सा है. रिपोर्ट के मुताबिक इस ग्रुप ने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहले ही लाखों फॉलोअर्स बना लिए हैं. एक समय पर इसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग कथित तौर पर भारत के कई बड़े राजनीतिक संगठनों से भी ज्यादा हो गई थी.

कॉकरोच जनता पार्टी की वेबसाइट पर कथित तौर पर यह दावा किया गया है कि संगठन का कोई भी स्पॉन्सर नहीं है. लेकिन इतने बड़े पैमाने पर मिली लोकप्रियता आखिरकार उन ब्रांड को अपनी तरफ खींच सकती है जो कोलैबोरेशन में दिलचस्पी रखते हों.

यह भी पढ़ेंः डायनासोर मर गए, लेकिन आज भी जिंदा हैं कॉकरोच! जानें कितना जिद्दी होता है यह जीव?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 22 May 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Cockroach Janata Party Cockroach Is Back Abhijeet Dipke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Cockroach is Back... एक दिन में ही 'X' पर 1.58 लाख फॉलोअर्स, क्या इससे दीपके को होने लगी कमाई?
Cockroach is Back... एक दिन में ही 'X' पर 1.58 लाख फॉलोअर्स, क्या इससे दीपके को होने लगी कमाई?
टेक्नोलॉजी
छत को ही बना देते हैं बिजली घर, किस चीज से बने होते हैं सोलर पैनल?
छत को ही बना देते हैं बिजली घर, किस चीज से बने होते हैं सोलर पैनल?
टेक्नोलॉजी
ब्रिटेन में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर Google पर सवाल! भारत के लिए क्यों है यह बड़ा खतरे का संकेत?
ब्रिटेन में बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर Google पर सवाल! भारत के लिए क्यों है यह बड़ा खतरे का संकेत?
टेक्नोलॉजी
ट्रैवल प्लान से लेकर होटल बुकिंग तक, समर वेकेशन की पूरी प्लानिंग में काम आएंगे ये AI Tools
ट्रैवल प्लान से लेकर होटल बुकिंग तक, समर वेकेशन की पूरी प्लानिंग में काम आएंगे ये AI Tools
Advertisement

वीडियोज

Twisha Sharma Case: पुलिस स्टेशन में मीडिया पर भड़के वकील, Giribala ने साधी चुप्पी! | Breaking | MP
Mumbai News | Bandra Clash | Stone Pelting: बुलडोजर कार्रवाई के चौथे दिन भारी बवाल! | Breaking
NEET Paper Leak Update : नीट पेपर लीक को लेकर देशफर में बवाल | CBI | NTA | Breaking
War Update: Trump की चाल से Netanyahu नाराज? | War Update | Iran | US | Breaking News
CBSE Marking Controversy: CBSE पोर्टल डाउन! छात्र परेशान | Breaking News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
'बम से उड़ा देंगे', PM मोदी को झालमुरी खिलाने वाले की आफत में जान, पाकिस्तान से आई धमकी
दिल्ली NCR
Asian Games में विनेश फोगाट को नहीं किया गया शामिल, दिल्ली HC ने WFI को लगाई फटकार
Asian Games में विनेश फोगाट को नहीं किया गया शामिल, दिल्ली HC ने WFI को लगाई फटकार
इंडिया
'NCERT बुक का विवादित चैप्टर लिखने वालों की माफी स्वीकार', सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश, कहा- अब इन्हें नौकरी....
'NCERT बुक का विवादित चैप्टर लिखने वालों की माफी स्वीकार', सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया आदेश, कहा- अब इन्हें नौकरी....
ओटीटी
Chand Mera Dil OTT Release: थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी अनन्या-लक्ष्य की 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'चांद मेरा दिल'? यहां है पूरी डिटेल
विश्व
Explained: ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू फिर आमने-सामने! 78 सालों में 14 अमेरिकी राष्ट्रपति बदले, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
ईरान जंग पर ट्रंप और नेतन्याहू आमने-सामने! 14 US प्रेसिडेंट बदलते, इजरायल से रिश्ते क्यों नहीं?
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर आई शशि थरूर की प्रतिक्रिया, बोले- 'युवाओ की नाराजगी को...'
दिल्ली NCR
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
उमर खालिद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 3 दिन के लिए जेल से आएंगे बाहर
ट्रेंडिंग
देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 
देसी जुगाड़... फर्राटा को बना दिया देसी एयर कंडीशनर, वीडियो देख यूजर्स बोले- ये है टेक्नोलॉजिया 
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget