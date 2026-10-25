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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीगलती से दूसरे नंबर पर चला गया UPI पेमेंट? फॉलो करें ये प्रोसेस

गलती से दूसरे नंबर पर चला गया UPI पेमेंट? फॉलो करें ये प्रोसेस

जल्दबाजी में UPI करते वक्त अगर आपसे भी गलत नंबर दब गया है और पैसे किसी अनजान खाते में चले गए हैं. तो तुरंत सही कदम उठाकर आप अपनी पूरी रकम वापस पा सकते हैं. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 25 Oct 2026 07:11 AM (IST)
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  • बैंक 30 दिन में न सुलझाए, RBI लोकपाल को बताएं।

आजकल चाय की टपरी पर दस रुपये देने हों से लेकर शॉपिंग मॉल में हजारों का बिल चुकाना हो. ज्यादातर लोग कैश पेमेंट करने के बजाय ऑनलाइन UPI पेमेंट करते हैं. जिसमें महज कुछ सेकेंड्स का समय लगता है. लेकिन कई बार जल्दबाजी में नंबर टाइप करने में एक गड़बड़ी हो जाती है और पैसे किसी और के खाते में चले जाते हैं. जैसे ही  इसका पता चलता है कि किसी और को पैसे पहुंच गए हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं.

ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में घबरा जाते हैं कि उनके पैसे अब डूब गए हैं. लेकिन अगर आप शुरुआती कुछ घंटों में घबराने के बजाय सही कदम उठा लें तो आपका पूरा पैसा वापस मिल सकता है. रिजर्व बैंक और NPCI ने इसके लिए बकायदा एक सीधा प्रोसेस बनाया हुआ है. चलिए आपको बताते हैं ऐसी सिचुएश में आपको क्या करना चाहिए. 

सबसे पहले करें ये काम

गलत ट्रांजेक्शन होते ही सबसे पहला काम यह करें कि उस पेमेंट की स्क्रीन का तुरंत स्क्रीनशॉट ले लें जिसमें UTR नंबर यानी ट्रांजेक्शन ID, तारीख और समय साफ दिख रहा हो. इसके बाद जिस नंबर पर पैसे गए हैं उस पर एक बार कॉल करके आराम से अपनी बात बताएं. कई बार सामने वाला इंसान ईमानदार होता है और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चेक करके आपके पैसे तुरंत वापस लौटा देता है. 

लेकिन ध्यान रहे कि पैसे वापस मंगाने के चक्कर में सामने वाले के भेजे किसी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और न ही अपना UPI पिन डालें. अगर वह इंसान फोन नहीं उठाता है या पैसे लौटाने से साफ मना कर देता है तो बिना देर किए अपने Google Pay, PhonePe और Paytm जैसे App के Help Section में जाएं. वहां उस गलत ट्रांजेक्शन को सेलेक्ट करके Having Issue With This Payment पर क्लिक करें और Wrong Account Transfer की शिकायत दर्ज करा दें. जिससे App की टीम तुरंत एक्शन ले सके.


गलती से दूसरे नंबर पर चला गया UPI पेमेंट? फॉलो करें ये प्रोसेस

NPCI पोर्टल और टोल-फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत

पेमेंट App पर रिपोर्ट करने के साथ ही आपको तुरंत NPCI पर शिकायत करनी चाहिए, इसके लिए अपने फोन या लैपटॉप के ब्राउजर में जाकर npci.org.in वेबसाइट खोलें. वहां UPI का सेक्शन मिलेगा जिसमें डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म का टैब दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक शिकायत फॉर्म खुल जाएगा. यहां ट्रांजेक्शन वाले हिस्से में नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन चुनें और इश्यू के अंदर इनकरेक्टली ट्रांसफर्ड टू अनदर अकाउंट सेलेक्ट करें. 

इसके बाद अपनी ट्रांजेक्शन ID, बैंक का नाम, गलत गया हुआ अमाउंट, तारीख और अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भर दें. तो साथ में अपने Bank Statement का स्क्रीनशॉट अपलोड करके फॉर्म सबमिट कर दें. इसके अलावा आप तुरंत टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. शिकायत जितनी जल्दी दर्ज होगी पैसे होल्ड होने के चांस उतने ही ज्यादा रहते हैं.


गलती से दूसरे नंबर पर चला गया UPI पेमेंट? फॉलो करें ये प्रोसेस

48 घंटे के अंदर अपनी बैंक ब्रांच में करें शिकायत

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की गाइडलाइंस कहती हैं कि अगर Digital Payment में कोई गलती होती है. तो यूजर को 24 से 48 घंटे के भीतर अपने बैंक को इसकी जानकारी देनी चाहिए. इसलिए ऑनलाइन शिकायत करने के बाद अपनी होम बैंक ब्रांच में जाएं और मैनेजर को एक लिखित Application के साथ गलत ट्रांजेक्शन का स्क्रीनशॉट सौंप दें. 

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आपका बैंक तुरंत उस बैंक से संपर्क करेगा जिस खाते में पैसे गए हैं. बैंक अधिकारी सामने वाले अकाउंट होल्डर से बात करके आपकी रकम को लियन यानी होल्ड पर डाल देते हैं और उसकी मंजूरी लेकर पैसे आपके खाते में रिवर्स कर देते हैं. अगर सामने वाला व्यक्ति पैसे निकालने के बाद भी आनाकानी करता है तो बैंक की मदद से उस पर कानूनी दबाव बनाया जा सकता है. 

 RBI लोकपाल की लें मदद

वहीं अगर शिकायत करने के 30 दिनों के अंदर भी आपका बैंक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो आप सीधे RBI के बैंकिंग लोकपाल पोर्टल cms.rbi.org.in पर जाकर बैंक के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 25 Oct 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
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