हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीRBI के नाम पर चल रहा नया Voicemail Scam, आपके कॉल उठाते ही साफ हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें

RBI के नाम पर चल रहा नया Voicemail Scam, आपके कॉल उठाते ही साफ हो सकता है बैंक अकाउंट, जानिए कैसे बचें

Voicemail Scam: देशभर में एक नया धोखाधड़ी का तरीका तेजी से फैल रहा है जिसमें साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए RBI के नाम पर नकली वॉयसमेल भेज रहे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: हिमांशु तिवारी | Updated at : 23 Nov 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Voicemail Scam: देशभर में एक नया धोखाधड़ी का तरीका तेजी से फैल रहा है जिसमें साइबर अपराधी लोगों को फंसाने के लिए RBI के नाम पर नकली वॉयसमेल भेज रहे हैं. PIB Fact Check ने पुष्टि की है कि यह पूरी तरह से एक ठगी है जिसका असली उद्देश्य लोगों से उनकी बैंकिंग जानकारी हथियाना है.

कैसे दिया जा रहा है धोखे का जाल?

इस फर्जी वॉयसमेल में यह दावा किया जाता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुए हैं और यदि तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आपका बैंक खाता बंद किया जा सकता है. यह संदेश घबराहट पैदा करने के लिए बनाया गया है, ताकि लोग जल्दबाजी में अपनी निजी जानकारी जैसे कार्ड नंबर, PIN या OTP अपराधियों को दे दें.

PIB Fact Check ने साफ कहा है कि RBI कभी भी वॉयसमेल के ज़रिए कोई चेतावनी नहीं देता और न ही ग्राहकों से किसी अनजान कॉल पर विवरण सत्यापित करने की मांग करता है.

RBI Voicemail Scam कैसे काम करता है?

धोखेबाज़ अक्सर बैंक या सरकारी एजेंसी का नंबर स्पूफ करते हैं जिससे कॉल वास्तविक लगती है. जैसे ही व्यक्ति संदेश पर विश्वास करके कॉल वापस करता है या जानकारी दर्ज करता है, अपराधी उसे वेरिफिकेशन के नाम पर संवेदनशील डेटा देने के लिए मजबूर करते हैं. कई मामलों में लोग मिनटों में अपनी पूरी बचत गंवा देते हैं.

कैसे बचें इस नए वॉयसमेल स्कैम से?

इस Scam से सुरक्षित रहने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है किसी भी अनजान कॉल या वॉयसमेल पर भरोसा न करें, चाहे वह RBI, बैंक या सरकार के नाम पर क्यों न हो. RBI और बैंक कभी भी फोन या मैसेज के जरिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगते.

अगर किसी संदेश में आपके खाते को बंद करने, ब्लॉक करने या आपात स्थिति जैसी बातें हों, तो सबसे पहले सीधे अपने बैंक के आधिकारिक नंबर पर कॉल करके जानकारी की पुष्टि करें. अपने बैंक अलर्ट सक्रिय रखें और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखें ताकि सुरक्षा संदेश समय पर मिल सके.

PIB Fact Check को कैसे करें रिपोर्ट?

गलत जानकारी और धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए PIB ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध संदेश की रिपोर्ट उनके आधिकारिक चैनल में भेजें. आप फोटो, वीडियो या टेक्स्ट इन माध्यमों पर भेजकर वेरिफाई करा सकते हैं.

WhatsApp: +91 8799711259

Email: factcheck@pib.gov.in

PIB टीम संदेश की जांच करके आपको सही तथ्य बताएगी जिससे आप किसी भी ऑनलाइन फ्रॉड से सुरक्षित रह सकें.

यह भी पढ़ें:

YouTube के नए AI टूल्स भारत की क्रिएटिव और नॉलेज इंडस्ट्री को देने जा रहा है नई उड़ान, जानिए कैसे करेगा काम

Published at : 23 Nov 2025 12:44 PM (IST)
Tags :
Online Scam Cyber Fraud TECH NEWS HINDI RBI Voicemail Scam
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ED Coal Scam Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
Advertisement

वीडियोज

CM Yogi on Infiltrators: घुसपैठियों को लेकर अब यूपी में हलचल तेज, सीएम योगी ने जारी किए निर्देश
India में अंतिम सांसे गिन रहा Naxal, AK 47 और SLR के साथ नक्सलियों ने किया सरेंडर
Delhi के JNU कैंपस में छात्रों की सुरक्षाकर्मियों के साथ गुंडागर्दी का वीडियो वायरल | ABP News
G20 Summit 2025: G20 के मंच से PM Modi का आतंकवाद पर प्रहार, दिया कड़ा संदेश | South Africa | Pak
Crime News : निकाह की 'खूनी नागिन' का कबूलनामा | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ED Coal Scam Raid: ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
ED की बड़ी कार्रवाई! बंगाल–झारखंड में कोयला घोटाला केस में 44 ठिकानों पर छापेमारी, 14 करोड़ नकद और सोना बरामद
दिल्ली NCR
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
दिल्ली का बदलेगा नक्शा! अब 11 नहीं 13 होंगे जिले, SDM ऑफिस की भी बढ़ेगी संख्या
विश्व
Russia-Ukraine War: 'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
'यूक्रेन पूरी ताकत के साथ लड़ाई जारी रख सकता है', अमेरिकी शांति योजना के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान
क्रिकेट
Smriti Mandhana Palash Muchhal: तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
तेनु लेके मैं जावांगा... स्मृति मंधाना और पलाश ने जमकर किया डांस, दूल्हा-दुल्हन का डांस वीडियो वायरल
बॉलीवुड
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
कहानी एक विलेन कीः पांच शादी, 12 अफेयर, फिर भी गुमनामी में बीती जिंदगी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?
किसी केस से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं जज, क्या इससे करियर पर पड़ता है फर्क?
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency: भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी
भूलने की समस्या और सुस्त दिमाग का असली कारण उम्र नहीं, हो सकती है इस विटामिन की कमी
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget