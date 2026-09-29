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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जब कानून के नाम पर...', मुल्ला अफरोज को SC से मिली राहत तो बोले सपा सांसद

'जब कानून के नाम पर...', मुल्ला अफरोज को SC से मिली राहत तो बोले सपा सांसद

संभल हिंसा के आरोपी मुल्ला अफरोज को SC से राहत मिल गई है. इस बीच सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की प्रतिक्रिया सामने आई है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 29 Sep 2026 04:37 PM (IST)
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संभल हिंसा मामले के मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज पर लगाया गया एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) रद्द कर दिया है और उसकी जमानत याचिका को मंजूर कर लिया. इसके साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

सुप्रीम कोर्ट से मुल्ला अफरोज को राहत मिलने के बाद सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की प्रतिक्रिया आ गई है. सपा सांसद ने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला अफरोज के खिलाफ लगाए गए National Security Act (NSA) के तहत निरुद्धि आदेश को रद्द कर दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. 

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उन्होंने आगे कहा, "जब कानून के नाम पर किसी की आजादी छीनी जाए, तो कानून की कसौटी पर उस कार्रवाई का खरा उतरना भी जरूरी है. सपा सांसद ने कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए यह प्रतिक्रिया दी है.

मुल्ला अफरोज के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार ने गैरकानूनी तरीके से मुल्ला अफरोज पर एनएसए लगाया था. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का वह फैसला भी रद्द कर दिया जिसमें एनएसए के पक्ष में फैसला दिया गया था. यह पूरा मामला संभल हिंसा से जुड़ा है.

मुल्ला अफरोज पर नवंबर 2024 में उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भड़की हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है.बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिलने के तुरंत बाद अक्टूबर 2025 में यूपी सरकार ने उस पर एनएसए लगाकर दोबारा गिरफ्तार कर लिया था.

इसी कार्रवाई को चुनौती देते हुए मुल्ला अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए थे. फिलहाल इस फैसले के बाद संभल हिंसा का मामला फिर चर्चा में आ गया है.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
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