ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकिरेन रिजिजू के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर भड़के सपा सांसद, बोले- आंदोलन जारी रहेगा

किरेन रिजिजू के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर भड़के सपा सांसद, बोले- आंदोलन जारी रहेगा

किरेन रिजूजू के बयान पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब तक चुनाव आयुक्त का इस्तीफा नहीं होगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 08 Oct 2026 12:25 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजूजू ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन को ड्रामा कहा था. जिस पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर जनता के घटते भरोसे को लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहने का संकेत दिया.

बर्क ने कहा, "भाजपा की नीति है कि कभी भी कोई शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तौर पर धरना-प्रदर्शन करता है, चाहे सांसद-विधायक हो या आम जनता तो उनको हिरासत में लिया जाता है. उसी के तहत मंगलवार को भी हुआ. यह मुद्दा सिर्फ हमारी विपक्षी पार्टियों का नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा मुद्दा है. जिस प्रकार से उनके वोटों को काटा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, जो संविधान ने दिए हैं, तो उसे रोकने के लिए हम लोग धरना-प्रदर्शन और मार्च कर रहे हैं."

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो हमारे क्षेत्र में...', सपा मुखिया के अयोध्या आगमन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद
'वो हमारे क्षेत्र में...', सपा मुखिया के अयोध्या आगमन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?

यह भी पढ़ें: अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, साथ ही काटे गए वोटों की वापसी नहीं होती, तब तक यह धरना-प्रदर्शन और आंदोलन चलता रहेगा.

चुनाव आयोग की जगह बीजेपी के जवाब देने पर जताई हैरानी 

सपा नेता ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हम चुनाव आयोग और सीईसी पर सवाल उठाते हैं तो भाजपा जवाब देती है. सफाई तो चुनाव आयोग को देनी चाहिए. यह चुनाव आयोग भाजपा की संस्था नहीं है, यह संवैधानिक संस्था है. अगर लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से उठता जाएगा तो यह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है.

सपा सांसद ने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? और जब चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो संवैधानिक सरकार कैसे आएगी? उसी के तहत कुछ न कुछ दाल में काला तो नजर आता है. आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के काम चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी पुरजोर मांग है कि तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे. यह जनता का मुद्दा है; जनता अभी धीरे-धीरे समझ रही है, फिर यह आगे चलकर आंदोलन का रूप ले लेगा.

कांग्रेस ने भी जताई आपत्ति 

कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, "राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेता अपनी मांग को लेकर इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस जा रहे हैं. अगर किरेन रिजिजू को लगता है कि यह ड्रामा है तो वह देश की डेमोक्रेसी और लोगों की आवाज का अपमान कर रहे हैं. यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक या विपक्षी पार्टियों की बात नहीं है. सिविल सोसाइटी, लोग, युवा और छात्र सभी यह महसूस कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए किरेन रिजिजू ज्ञानेश कुमार को लेकर इतने परेशान हैं."

उन्होंने आगे कहा कि देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और वे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं. हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वे एक एफआईआर, पांच एफआईआर, 10 एफआईआर, 100 एफआईआर या 1,000 एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे. राहुल गांधी इस लड़ाई का नेतृत्व करेंगे.

यह भी पढ़ें: राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो

Published at : 08 Oct 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Ziaur Rahman Barq
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग
ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर इमरान मसूद बोले- चुनाव आयोग का दुरुपयोग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वो हमारे क्षेत्र में...', सपा मुखिया के अयोध्या आगमन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद
'वो हमारे क्षेत्र में...', सपा मुखिया के अयोध्या आगमन पर बोले सांसद अवधेश प्रसाद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
अखिलेश के अयोध्या दौरे के बीच INDIA अलायंस के लंच में आज सपा शामिल होगी या नहीं?
Advertisement

वीडियोज

बीवी की बेवफाई....पति का गुस्सा !
Rahul Gandhi पर पुलिस का एक्शन! हिरासत में लेकर बस में बैठाया
प्रेमानंद महाराज के यहां जाने पर मिले 5 करोड़?
विपक्ष का प्रदर्शन...कांग्रेस ने किया 'हाइजैक' ?
त्योहारों से पहले RBI का बड़ा झटका! महंगा हुआ Loan, बढ़ी Repo Rate
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
CEC ज्ञानेश कुमार पर पुलिस का बड़ा फैसला, विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बीच बढ़ाई सुरक्षा
झारखंड
CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार
CM हेमंत की मां रूपी सोरेन को नेताओं ने दी श्रद्धांजलि, आज अंतिम संस्कार
इंडिया
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
एलन मस्क के दावों पर सरकार का जवाब, 'सब बेबुनियाद, गलतफहमी...'
बॉलीवुड
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
'जाना तो है, मैं आज हूं कल नहीं', गोवा में नाना पाटेकर की लास्ट स्पीच
क्रिकेट
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
'मेरी पहली चॉइस शमी-बुमराह-सिराज...', 2027 वर्ल्ड कप के लिए दिग्गज का BCCI को संदेश
बॉलीवुड
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
25 एकड़ का खड़कवासला फार्महाउस और करोड़ों की संपत्ति: पीछे किसके लिए क्या छोड़ गए नाना?
इंडिया
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
CJP के आंदोलन से पहले अभिजीत दीपके की चेतावनी- 'तुम्हारे पास ताकत, लेकिन सड़कें...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
राजा भैया की पत्नी को पसंद आया राहुल गांधी का ये अंदाज, शेयर किया वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget