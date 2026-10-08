किरेन रिजिजू के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर भड़के सपा सांसद, बोले- आंदोलन जारी रहेगा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजूजू ने चुनाव आयुक्त के खिलाफ इंडिया गठबंधन के विरोध प्रदर्शन को ड्रामा कहा था. जिस पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं पर जनता के घटते भरोसे को लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी बताते हुए अपनी मांगों पर अड़े रहने का संकेत दिया.

बर्क ने कहा, "भाजपा की नीति है कि कभी भी कोई शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तौर पर धरना-प्रदर्शन करता है, चाहे सांसद-विधायक हो या आम जनता तो उनको हिरासत में लिया जाता है. उसी के तहत मंगलवार को भी हुआ. यह मुद्दा सिर्फ हमारी विपक्षी पार्टियों का नहीं, बल्कि जनता से जुड़ा मुद्दा है. जिस प्रकार से उनके वोटों को काटा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है, जो संविधान ने दिए हैं, तो उसे रोकने के लिए हम लोग धरना-प्रदर्शन और मार्च कर रहे हैं."

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उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जब तक ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा नहीं हो जाता, साथ ही काटे गए वोटों की वापसी नहीं होती, तब तक यह धरना-प्रदर्शन और आंदोलन चलता रहेगा.

चुनाव आयोग की जगह बीजेपी के जवाब देने पर जताई हैरानी

सपा नेता ने कहा कि हैरानी की बात यह है कि हम चुनाव आयोग और सीईसी पर सवाल उठाते हैं तो भाजपा जवाब देती है. सफाई तो चुनाव आयोग को देनी चाहिए. यह चुनाव आयोग भाजपा की संस्था नहीं है, यह संवैधानिक संस्था है. अगर लोगों का विश्वास संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग से उठता जाएगा तो यह आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी है.

सपा सांसद ने कहा कि अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव कैसे निष्पक्ष होंगे? और जब चुनाव निष्पक्ष नहीं होंगे तो संवैधानिक सरकार कैसे आएगी? उसी के तहत कुछ न कुछ दाल में काला तो नजर आता है. आप सब लोग महसूस कर रहे हैं कि भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के काम चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि हमारी पुरजोर मांग है कि तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, नहीं तो हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे. यह जनता का मुद्दा है; जनता अभी धीरे-धीरे समझ रही है, फिर यह आगे चलकर आंदोलन का रूप ले लेगा.

कांग्रेस ने भी जताई आपत्ति

कांग्रेस सांसद जेबी माथेर ने कहा, "राहुल गांधी समेत इंडी गठबंधन के नेता अपनी मांग को लेकर इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस जा रहे हैं. अगर किरेन रिजिजू को लगता है कि यह ड्रामा है तो वह देश की डेमोक्रेसी और लोगों की आवाज का अपमान कर रहे हैं. यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी, इंडिया ब्लॉक या विपक्षी पार्टियों की बात नहीं है. सिविल सोसाइटी, लोग, युवा और छात्र सभी यह महसूस कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए किरेन रिजिजू ज्ञानेश कुमार को लेकर इतने परेशान हैं."

उन्होंने आगे कहा कि देश की राजधानी में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और वे राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करना चाहते हैं. हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वे एक एफआईआर, पांच एफआईआर, 10 एफआईआर, 100 एफआईआर या 1,000 एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी प्रोटेस्ट जारी रखेंगे. राहुल गांधी इस लड़ाई का नेतृत्व करेंगे.

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