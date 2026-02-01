'मेरी कमाई जुए-सट्टे में...', शादाब जकाती की ऑनस्क्रीन वाइफ इरम ने असली पति पर लगाए गंभीर आरोप

मेरठ की सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और यूट्यूबर शादाब जकाती की ऑनस्क्रीन पत्नी इरम ने अपने असली पति खुर्शीद पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि उनका पति खुर्शीद 8-9 महीने से मेरी कमाई जुए और सट्टे में उड़ा रहा है. उन्होंने कहा वह अब शादाब जकाती को नीच बोल रहा है और मुझे बदनाम कर रहा है और पता नहीं क्या-क्या बोल रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि वीडियो तो मैं 8-9 महीने से बना रही हूं तो पहले से यह कहां थे? शादाब जकाती तो सबको सैलरी देते हैं और भी टीम है सबको सैलरी मिलती है. उन्होंने कहा कि वीडियो बनाऊंगी तो सैलरी मिलेगी वरना नहीं. उन्होंने खुर्शीद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह मुझे इतना मारता था कि नील डाल देता था. इसलिए मजबूरन मुझे काम करना पड़ा.

इरम ने पति को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा

इरम ने आगे कहा कि मुझसे पैसे लेकर उसने जुए और सट्टे में उड़ा दिए उसके बाद भी मुझे इतना बदनाम किया. उन्होंने आगे कहा कि कोई बात नहीं है 'मेरा भी अल्लाह मालिक है'. मैं भी कोर्ट से लड़ूंगी.

बता दें कि मेरठ पुलिस में इरम के पति खुर्शीद ने शिकायत की है. जिसमें कहा है कि उनकी पत्नी यूट्यूबर शादाब जकाती के साथ कई-कई दिन तक बाहर रहती है. आरोप है कि इसका विरोध करने पर दोनों खुर्शीद को जान से मारने की धमकी देते हैं. पति के आरोपों पर इरम ने कहा है कि मुझे शादाब जकाती संग काम के पैसे मिलते हैं, उसी से बच्चों को पालती हूं.

पुलिस ने शादाब जकाती को किया था तलब

खुर्शीद ने एक वीडियो में आरोप लगाए. जिसके बाद पुलिस ने संज्ञान लेते हुए शादाब जकाती को तलब किया. इस दौरान पुलिस ने उनसे पूछताछ की. इसके बाद शादाब जकाती ने चिंता जतात हुए कहा था कि उन्हें देशभर से अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है लेकिन उनके इलाके के लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं.

इस पर उन्होंने यह भी कहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो वे जल्द ही अपने गांव को छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे. फिलहाल अब इरम के आरोपों के बाद एक बार फिर इस विवाद ने तूल पकड़ ली है. लेकिन इस बार इरम ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं.