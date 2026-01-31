दिल्ली से ग्रेटर नोएडा तक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नीतू बिष्ट का किया पीछा, छेड़छाड़ का भी आरोप

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर नीतू बिष्ट ने अपने साथ हुई छेड़छाड़ की घटना को लेकर एक वीडियो और पोस्ट साझा की है. जो अब तेजी से वायरल हो रही है. इस घटना में कुछ कार सवार युवकों पर आरोप है कि उन्होंने डीएनडी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक नीतू बिष्ट और उनके पति का पीछा किया और बीच सड़क पर बदसलूकी की.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना कुछ दिन पहले की है. नीतू बिष्ट कहीं जा रही थीं, तभी एक होंडा सिटी कार में सवार युवकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया. आरोप है कि युवकों ने अश्लील इशारे किए, गाली-गलौज की और बार-बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारने की कोशिश की. इस दौरान नीतू और उनके पति काफी डर गए.

बेहद ही बदतमीजी से पेश आ रहे थे युवक- नीतू बिष्ट

नीतू बिष्ट द्वारा शेयर किए गए वायरल वीडियो में वह साफ तौर पर युवकों को गाड़ी रोकने के लिए कहते हुए सुनाई देती हैं. वीडियो में वह कहती हैं कि युवक बेहद बदतमीजी से पेश आ रहे थे और उनकी कार को जानबूझकर टक्कर मारने की कोशिश कर रहे थे. वीडियो में आगे पुलिस भी मौके पर पहुंचती दिखाई देती है. नीतू के पति लखन ने भी एक वीडियो जारी कर पूरी घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि डीएनडी से लेकर ग्रेटर नोएडा तक युवक लगातार पीछा करते रहे और दो बार उनकी गाड़ी को टक्कर मारी. इसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया, जिसके तुरंत बाद नॉलेज पार्क थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई.

छात्रों का करियर खराब ना हो इसलिए दर्ज नहीं कराया केस- लखन

लखन के अनुसार, पुलिस ने युवकों को पकड़ लिया और उनसे माफी मंगवाई. पुलिस युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजना चाहती थी, लेकिन नीतू और उनके पति की रिक्वेस्ट पर उन्हें छोड़ दिया गया. कपल का कहना था कि युवक शायद छात्र थे और मामला आगे बढ़ने पर उनका करियर खराब हो सकता था.

लखन ने नॉलेज पार्क थाने के थाना प्रभारी और पुलिस टीम का धन्यवाद करते हुए कहा कि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामला सुलझ गया और फिलहाल किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया.

