Haridwar News: उत्तराखंड के हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक एक मुस्लिम लड़की को सड़क पर घेरते हुए दिखाई दे रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये युवक लड़की से पर्दा न करने को लेकर सवाल कर रहे थे.

मेरा हक है और मेरी मर्जी- मुस्लिम लड़की

वीडियो में साफ दिख रहा है कि लड़की अपने काम से कहीं जा रही थी, तभी कुछ युवक उसे रोककर यह कहते हैं कि उसे पर्दा करना चाहिए. इस बात पर लड़की भड़क उठती है और उन्हें फटकार लगाते हुए कहती है कि यह उसका फैसला है कि वह पर्दा करे या नहीं. वीडियो में लड़की कहती सुनी जा सकती है, आप कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं क्या पहनूं या कैसे रहूं? यह मेरा हक है और मेरी मर्जी.

साथ ही लड़की ने कहा कि जो मुस्लिम लड़कियां जींस टॉप पहनती हैं आप उनको कुछ नहीं कहेंगे, तो उनको भी पर्दा में रखना चाहिए. हमें आप क्यों बोल रहे हैं. लड़की के इस जवाब के बाद वहां मौजूद युवक कुछ पल के लिए चुप हो जाते हैं. वहीं, आसपास खड़े कुछ लोग इस पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

पुलिस ने शुरु की पूरे मामले की जांच

वहां मौजूद लोगों ने लड़की को अपने गार्जियन बुलाने के लिए कहते हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़के ने लड़की का बैग छुआ, तो लड़की ने पलट कर जवाब दिया कि मुझे टच मत कीजिए न ही मेरे सामान को टच कीजिए. वीडियो सामने आने के बाद इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बंट गई हैं. कई यूजर्स ने लड़की की हिम्मत और आत्मविश्वास की तारीफ की है.

लोगों का कहना है कि किसी को भी किसी महिला की स्वतंत्रता में दखल देने का अधिकार नहीं है. वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि समाज में सभी को एक-दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए. घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस ने भी वीडियो का संज्ञान लिया है. पुलिस ने बताया कि अब तक किसी भी पक्ष की ओर से शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है.