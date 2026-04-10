गाजियाबाद में पुलिस से भागने की कोशिश में युवक ट्रक से टकराया, चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है. यहां एक व्यक्ति पुलिस की गाड़ी से कुदकर भागने की कोशिश में ट्रक की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे के बाद से पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है. चार पुलिसकर्मीयों को सस्पेंड तक कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक 7 अप्रैल की रात को उन्हें एक व्यक्ति शराब के नशे की हालात में मिला था. नशे की हालत में उसे चोट भई लग गी थी, इसलिए पुलिसकर्मी उसे इलाज के लिए लेकर जा रहे थे.

नशे की हालत में भी वह व्यक्ति पुलिस से भागने की कोशिश किया. वह पुलिस की गाड़ी से निकलकर सड़क पर ही दौड़ पड़ा जिससे वह ट्रक से टकरा गया. फिलहाल उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस की इस लापरवाही के सामने आने के बाद प्रशासन चार पुलिसकर्मीयों को सस्पेंड कर दिया गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने की प्रक्रिया जारी है. गाजियाबाद के मोदीनगर क्षेत्र में एसीपी भास्कर वर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल को थाना निवाड़ी क्षेत्र के पतला इलाके में पुलिस गश्त कर रही थी.



पुलिस से भागने की कोशिश में ट्रक से टकराया

इस दौरान उन्हें एक व्यक्ति अमित जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, वह शराब के नशे में मिला. पुलिस के मुताबिक अमित को चोट भी लगी थी. पुलिस ने बताया कि उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. पुलिस जब अमित को मुरादनगर CHC लेकर पहुंची तो अमित गाड़ी से निकलकर भाग गया. भागते हुए में सड़क पर चला गया, जहां वह ट्रक से टकरा गया. ट्रक से टक्कर के कारण अमित गंभीर रूप से घायलहो गया है. इसे लापरवाही मानते हुए इस मामले में दो सब इंस्पेक्टर लोकेंद्र और शाहिद खान, एक हेड कांस्टेबल सचिन मोहन और एक कांस्टेबल नरेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया है. पुलिस के मुताबिक परिजनों से तहरीर लेकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.