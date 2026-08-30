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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबदायूं में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई सच्चाई

बदायूं में पुलिस कस्टडी में युवक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई सच्चाई

बदायूं के दातागंज कोतवाली में एक दलित युवक की कस्टडी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद मौत हो गई. मगर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए है कि पिटाई के बाद राजेश की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 30 Aug 2026 10:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के दातागंज कोतवाली में एक दलित युवक की कस्टडी के दौरान तबियत बिगड़ने के बाद हुई मौत से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृतक की पहचान राजेश (उम्र 28 साल), पुत्र शहजादे, निवासी गांव अटसेना के रूप में हुई है.

परिजनों के अनुसार, पुलिस की पिटाई के बाद राजेश की हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई. अब हवालात के अंदर का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें राजेश पानी पीने की हालत में तक नजर नहीं आ रहा है और पुलिसकर्मी के हाथ छोड़ते ही वह जमीन पर गिर जाता है. यह वीडियो पुलिस की भूमिका और पूरे घटनाक्रम पर गंभीर सवाल खड़े करता है.

28 अगस्त को शौचालय जाने के बाद बिगड़ी राजेश की तबीयत

पुलिस सूत्रों के अनुसार गुरुवार शाम गांव अटसेना में भंडारे की दावत के दौरान दो पक्षों में शराब के नशे में लड़ाई-झगड़ा हो गया था. कुछ लोग घायल भी हुए थे. इसी मामले में पुलिस राजेश को पूछताछ के लिए थाने ले आई थी और दूसरे पक्ष के काफी चोटे आई थी ,उसका सर से खून बह रहा था तो उसको सीधा अस्पताल भेज दिया था.

पुलिस का कहना है कि 28 अगस्त को दोपहर तकरीबन 4 थाने में बने शौचालय में जाने के बाद अचानक राजेश की तबीयत बिगड़ गई. पुलिस उसे तुरंत दातागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में शुक्रवार (28 अगस्त) देर शाम को डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

दातागंज सामुदायिक केंद्र पर तैनात डॉक्टर रितेश भसीन ने बताया कि पुलिस द्वारा राजेश को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर लाया गया था, जहां उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी ,उसकी हालत ठीक नहीं थी तो उसे बदायूं जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया था. उन्होंने बताया कि उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं थे.

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वहीं राजेश के परिजनों का आरोप है कि राजेश की मौत थाने में ही हो गई थी. पुलिस ने अस्पताल में भी सही जानकारी नहीं दी और परिवार के किसी भी सदस्य को उसके साथ नहीं भेजा. परिजनों का कहना है कि पुलिस ने उसे थाने में बैठाकर रखा था. राजेश के रिश्तेदार ने बताया कि 10 मिनट पहले हम थाने में अच्छे खासे, समोसे खिलाकर आए थे. पत्नी ने बताया कि कल अच्छे खासे थे , पुलिस पकड़ कर ले आई थी, अब पता नहीं पुलिस वालो ने क्या कर दिया?

परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग कि है कि पुलिस हिरासत में हुई दलित युवक राजेश कोरी की मौत की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए. दोषियों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए तथा मृतक के परिवार को न्याय, सुरक्षा और उचित मुआवजा दिया जाए.

पोस्टमार्टम में डॉक्टरों ने कार्डियक अरेस्ट बताई मृत्यु की वजह

बदायूं की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने बताया है कि अटसेना गांव का रहने वाले राजेश की गांव के मंदिर में भंडारे के दौरान डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद के बाद पुलिस दोनों पक्षों को लेकर थाने आ गई थी. एक पक्ष के काफी चोटें लगी थी, इसीलिए उसको अस्पताल भेज दिया . राकेश का शांति भंग में चालान किया गया. इसी दौरान राजेश टॉयलेट को गया और अचानक गिर पड़ा. पुलिस द्वारा उसको लेकर तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे बदायूं जिला अस्पताल रेफर कर दिया.

आज शाम को जिला अस्पताल में इलाज के दौरान राजेश की मृत्यु हो गई. डॉक्टर के पैनल द्वारा राजेश का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मृत्यु होना पाया गया है. उसके शरीर पर किसी तरह को चोटों के निशान नहीं पाए गए है . फिलहाल युवक की मौत के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं. निष्पक्ष जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी. 

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 30 Aug 2026 10:56 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Badaun News
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