त्रिपुरा के छात्र एंजेल चकमा की हत्या ने एक बार फिर देश में बढ़ती नफरत और रोष को उजागर कर दिया है. इस घटना को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने भाजपा और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. उन्होंने इस पूरे मामले को सत्ता संरक्षित नफरत का परिणाम बताया है.

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि एंजेल चकमा के आखिरी शब्द “I am an Indian, I am not Chinese” थे. यही शब्द आज देश के हालातों पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा करते हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस की राजनीति समाज में नफरत का जहर घोल रही है, जिससे अपराधियों को खुला संरक्षण मिल रहा है और पीड़ितों को इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यही वह भारत है, जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया था.

सीमा पर पिता, घर में बेटे की हत्या

उदय भानु चिब ने कहा कि यह घटना सिर्फ एक छात्र की हत्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की आत्मा पर हमला है. देश की सीमाओं पर बीएसएफ का जवान देश की रक्षा कर रहा है, वहीं उसी देश में उसके 24 वर्षीय बेटे को उत्तराखंड में “चीनी” कहकर अपमानित किया गया. जब एंजेल ने इस अपमान का विरोध किया, तो छह लोगों ने मिलकर उसकी जान ले ली. उन्होंने कहा कि यह कोई अचानक हुआ अपराध नहीं है, बल्कि वर्षों से बोई जा रही नफरत की फसल है, जिसे भाजपा के शासनकाल में खुलकर खाद-पानी मिला है. जब सत्ता नफरत को संरक्षण देती है, तो सबसे पहले इंसानियत दम तोड़ती है.

FIR में देरी पर सवाल

भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर भाजपा सरकार ऐसे अपराधियों को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? उन्होंने कहा कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होने में करीब 12 दिन लग गए. छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद जाकर पुलिस हरकत में आई. फिलहाल चार आरोपियों की गिरफ्तारी किया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है.

तेज जांच और सख्त सजा की मांग

उदय भानु चिब ने मांग की कि फरार आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए. साथ ही इस बात की निष्पक्ष जांच हो कि एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई. उन्होंने कहा कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए, ताकि नफरत के नाम पर इंसान की जान लेने वालों को साफ संदेश मिले कि देश का कानून उनके खिलाफ मजबूती से खड़ा है.