CM योगी ने प्रदेशवासियों को लिखी 'पाती', बोले- नवाचार को समर्पित है 9.12 लाख करोड़ का बजट

Yogi Ki Paati: उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के लिए ‘योगी की पाती’ नाम से एक पत्र लिखा है. यह खास पत्र बजट 2026-27 पर आधारित है. अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह बजट लोगों की नई उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा. चलिए जानतें हैं उन्होंने चिट्ठी में क्या-क्या लिखा?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पत्र में लिखा यूपी का बजट नवाचार का ऐतिहासिक बजट है. नवनिर्माण के 9 वर्षों की यह यात्रा प्रगति पथ पर है सतत गतिशील है. उन्होंने आगे कहा कि यह बजट प्रदेशवासियों की नई आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा.

AI और टेक्नोलॉजी में विशेष प्रावधान

योगी ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लक्ष्य प्राप्ति के लिए स्टेट डेटा अथॉरिटी का गठन किया जायेगा. टेक्नोलॉजी व AI को लेकर बजट में विशेष व्यवस्था की गई है. AI मिशन, AI डेटा लैब, डेटा सेंटर क्लस्टर यूपी को वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करेगा.

युवाओं के सपनों को मिलेगा आकार

सीएम योगी ने अपनी पाती में लिखते हुए कहा कि टेक युवा-समर्थ युवा, योजना के तहत 25 लाख युवाओं को नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया जाएगा. MSME, ODOP, स्टार्टअप को प्रोत्साहन दे यूपी निवेश डेस्टिनेशन व रोजगार सृजक के रूप में खास पहचान बना रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम युवाओं के सपनों को आकर दे रहे हैं. युवाओं के सपनों को साकार करने के संसाधन भी उपलब्ध करा रहे हैं.

प्रतिभाओं को निखारने और महिलाओं को सशक्त बनाने का बजट

योगी आदित्यनाथ ने पत्र में लिखा मंडल मुख्यालय में खुलने वाले स्पोर्ट्स कॉलेज में कॉमनवेल्थ व ओलंपिक के लिए प्रतिभाओं को निखारा जाएगा. महिला उद्यमिता के लिए महिला उद्यमी उत्पाद विपरण योजना, क्रेडिट कार्ड योजना व श्रमजीवी छात्रावास प्रस्तावित है. 9 वर्षों में बिना टैक्स लगाए विकास पथ पर सतत बढ़ते जाना, सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन परिणाम का है.

9.12 लाख करोड़ का बजट युवा, महिला, अन्नदाता व गरीब की आकांक्षाओं को साकार करेगा. युवा साथी, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा प्रदेश के नवनिर्माण के सहभागी बनें. एमर्जिंग टेक्नोलोजी को आत्मसात कर उद्यमशीलता की ओर बढ़ें. युवाओं की ऊर्जा, क्षमता व नवाचार के साथ मिलकर हम विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे.