अलीगढ़ के इगलास की चमचम तो इटावा के मट्ठा के आलू, जानें यूपी के 75 जिलों का क्या है स्वाद?

हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ के इगलास की चमचम तो इटावा के मट्ठा के आलू, जानें यूपी के 75 जिलों का क्या है स्वाद?

UP ODOC: इस योजना के जरिए ब्रज की मिठाइयों, अवध की कचौड़ी-समोसा संस्कृति, पूर्वांचल के देसी स्वाद और बुंदेलखंड के पारंपरिक खाने को एक साथ जोड़कर 'टेस्ट ऑफ यूपी' की नई पहचान देने की तैयारी है.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 07 May 2026 10:49 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के मशहूर स्वाद और खानपान की पहचान को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना के तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों के खास पारंपरिक व्यंजनों की सूची तैयार कर ली गई है. यानी अब हर जिले की अपनी अलग फूड पहचान होगी.

इसमें आगरा का पेठा, मथुरा का पेड़ा, वाराणसी की लस्सी, जौनपुर की इमरती, गोरखपुर के समोसे, मेरठ की रेवड़ी-गजक, लखनऊ का मलाई मक्खन, सहारनपुर का शहद और मुजफ्फरनगर का गुड़ जैसे मशहूर स्वाद शामिल हैं. वहीं कासगंज की सोन पापड़ी, अयोध्या की दही-जलेबी, बलिया का सत्तू, चित्रकूट का मावा और बागपत का घेवर जैसे स्थानीय व्यंजनों को भी खास जगह दी गई है.

हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘एक जनपद एक व्यंजन’ योजना को मंजूरी मिल गई. इस योजना के जरिए ब्रज की मिठाइयों, अवध की कचौड़ी-समोसा संस्कृति, पूर्वांचल के देसी स्वाद और बुंदेलखंड के पारंपरिक खाने को एक साथ जोड़कर ‘टेस्ट ऑफ यूपी’ की नई पहचान देने की तैयारी है.

इससे उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के मशहूर स्वाद को एक नई पहचान मिलेगी. साथ ही हलवाई, छोटे दुकानदार, कारीगर और फूड कारोबार से जुड़े लोगों को भी फायदा होगा. पारंपरिक व्यंजनों की मांग बढ़ने से स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए मौके बनेंगे और छोटे कारोबार को मजबूती मिलेगी.

ये हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों के प्रमुख व्यंजन

1. आगरा: पेठा /नमकीन (दालमोठ)/गजक/ पराठा

2. फिरोजाबाद: आलू उत्पाद/ आलू टिक्की/कचौड़ी

3. मैनपुरी: सोहन पापड़ी/भुना हुआ आलू 

4. मथुरा: पेड़ा/छप्पन भोग/माखन मिश्री/ रबड़ी

5. अलीगढ़: डेयरी उत्पाद/कचौड़ी/इमरती/इगलास के चमचम

6. हाथरस: रबड़ी

7. कासगंज: मूंग का दलमा/कलाकंद/सोन पपड़ी/सोरों की मोठ की चाट

8. एटा: चिकोरी/घेवर पूड़ी

9. अयोध्या: कचौरी/टिकिया/ पेड़ा/कुल्हड़ वाली दही जलेबी

10. सुलतानपुर: पेड़ा/समोसा/पूड़ी और कोहड़े की सब्जी/लाल पेड़ा

11. बाराबंकी: चंद्रकला मिठाई/लाल पेड़ा

12. अमेठी: समोसा/गुड़ की खीर/गुलगुला/बड़ी वाली पूड़ी

13. अंबेडकर नगर: बालूशाही/चाट/खजाना/लाल गन्ने की गोटी

14. आजमगढ़: तहरी (मूंग दाल की)/सफेद गाजर का हलवा/लौंगलता

15. बलिया: सत्तू आधारित उत्पाद/बाटी-चोखा

16. मऊ: लिट्टी-चोखा/गोंठा की भेली

17. बरेली: सेवइयां/बर्फी/ छोले-भटूरे/ चाट

18. बदायूं: खोआ आधारित मिठाई/पेड़ा/ पेड़े/लौंज

19. पीलीभीत: जलेबी/खोआ मिठाई/लस्सी/लौंज

20. शाहजहांपुर: लौंग बर्फी/गुड़/समोसे/खुरचन

21. बस्ती: ठेकुआ/पूरी-सब्जी/सिरका/गुड़

22. संत कबीर नगर: खोआ आधारित मिठाई/समोसा/पेड़ा

23. सिद्धार्थनगर: खोआ आधारित मिठाई (राम-कचौरी)/मखाना/कालानमक चावल/रामकटोरी

24. बांदा: सोहन हलवा/बालूशाही

25. चित्रकूट: मावा

26. हमीरपुर: बुंदेली व्यंजन (दाल भरे/डुबरी फरा/महुआ बर्फी/माड़े/सन्नाटा)

27. महोबा: दाल बाफला/तिलकुट/देसावरी पान/खजूर का गुड़

28. गोड़ा: इटियाथोक का दही बड़ा व कचौड़ी

29. बहराइच: चमचम

30. बलरामपुर: नारियल बर्फी/कलाकंद/ घमंजा/ चाट

31. श्रावस्ती: इमरती

32. गोरखपुर: लिट्टी-चोखा/लहसुन वाले छोले समोसे/ बर्फी

33. महाराजगंज: लिट्टी-चोखा/खोआ आधारित मिठाई (राम-कचौरी)/गुड़/मीठा समोसा

34. देवरिया: मालपूआ/लिट्टी-चोखा/दही/गुड़ की जलेबी

35. कुशीनगर: केला चिप्स/पेड़ा/लाल खोरमा

36. झांसी: दाल बाफला/बालूशाही

37. जालौन: रसगुल्ले/गुझिया

38. ललितपुर: दूध हलवा/बाजरे की रोटी

39. कानपुर: समोसा/लड्डू/मलाई मक्खन (मलइयो)

40. कानपुर देहात: खाद्य तेल/लस्सी

41. औरैया: शुद्ध देसी घी/दूध बर्फी मिठाई/बालूशाही/ गुड़

42. इटावा: सरसों आधारित उत्पाद (सरसों की चटनी/सलाद) मट्ठा के आलू/खीर मोहन

43. फर्रुखाबाद: दालमोठ/भुने आलू

44. कन्नौज: गट्टा मिठाई/खोआ का पेड़ा

45. लखनऊ: रेवड़ी/आम उत्पाद/चाट/मलाई मक्खन

46. हरदोई: आलू पूरी/लड्डू/लाओझड़ 

47. लखीमपुर खीरी: केला/गुड़/खोआ पेड़ा/खीर मोहन/रसगुल्ले

48. रायबरेली: मसाले

49. सीतापुर: मक्खन मलाई/समोसा/मिर्ची पकौड़ा/पेड़ा

50. उन्नाव: काला जामुन/समोसा/कचौड़ी/त्रिलोक परी

51. मेरठ: रेवड़ी/गजक/नानखटाई

52. गाजियाबाद: सोया चाप/मिर्ची का अचार

53. गौतम बुद्ध नगर: केक/बेकरी उत्पाद

54. हापुड़: पापड़

55. बुलंदशहर: कचौरी/खुरचन/पेड़ा

56. बागपत: बालूशाही/घेवर

57. मिर्जापुर: लाल पेड़ा/बालूशाही/रसगुल्ला/पेड़ा

58. भदोही (संत रविदास नगर): दाल पीठा/ठेकुआ/खोआ पेड़ा/गुझिया/रबड़ी

59. सोनभद्र: गुलाब जामुन

60. मुरादाबाद: दाल

61. रामपुर: हल्दी हलवा (हलवा)

62. अमरोहा: आम पन्ना/आम चटनी/सेव/लड्डू

63. संभल: सेवइया/गजक/सोनपापड़ी

64. बिजनौर: गजक/सिंघाड़ा कचौरी/सोनपापड़ी और बतीसा

65. प्रयागराज: सब्जी-कचौरी/समोसा/रसगुल्ला

66. फतेहपुर: बेड़मी पूरी-सब्जी/पेड़ा/सूतफेनी

67. कौशांबी: गुड़ से बनी मिठाई/चाट/बर्फी/मुंगौरा

68. प्रतापगढ़: आंवला आधारित उत्पाद/गुलाब जामुन

69. वाराणसी: तिरंगा बर्फी/ठंडाई-लस्सी/कचौरी/बनारसी पान/लौंग लत्ता/मलइयो 

70. जौनपुर: इमरती/मिठाई एटमबम/जौनपुरी मूली

71. गाजीपुर: मिर्च का अचार/मटर चाट/रसगुल्ला/जलेबी

72. चंदौली: काले चावल के उत्पाद (जैसे खीर)/गुलाब जामुन/लस्सी

73. सहारनपुर: शहद आधारित उत्पाद/चाट/घेवर

74. मुजफ्फरनगर: गुड़/चाट (टिक्की)/पेड़ा

75. शामली: गुड़ आधारित उत्पाद/चाट/मिठाई

