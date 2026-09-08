Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में होगी 50% बढ़ोतरी

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार का तोहफा, मानदेय में होगी 50% बढ़ोतरी

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य के मुताबिक, प्रदेश में 71,310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती की गई है. इनमें 21,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिकाएं शामिल हैं.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 08 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए बड़ा ऐलान करने जा रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा करेंगे. सरकार के इस फैसले से प्रदेश की बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राहत मिलने की उम्मीद है.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 4 हजार रुपये और सहायिकाओं के मानदेय में 2 हजार रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी. इसे महिला कर्मचारियों के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात के तौर पर देखा जा रहा है.

71 हजार से ज्यादा नियुक्तियां

महिला एवं बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य के मुताबिक, प्रदेश में 71,310 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की भर्ती की गई है. इनमें 21,804 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 49,506 सहायिकाएं शामिल हैं. अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे. कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को यूपी टेक्सटाइल कॉन्क्लेव-2026 में 2017 से पहले और बाद के उत्तर प्रदेश की स्थिति की तुलना करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं.

सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी. हर जिले में माफिया का प्रभाव था और समानांतर सरकार चलती थी. उन्होंने दावा किया कि माफिया बंदूकें लहराकर कहीं भी आ-जा सकते थे और जमीन पर कब्जा कर लेते थे, जबकि तत्कालीन सरकार उनके सामने मौन रहती थी. मुख्यमंत्री ने कहा कि उस दौर में उत्तर प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों में पहचान के संकट का सामना करना पड़ता था. किराये पर मकान और होटल में कमरा तक देने में लोग हिचकते थे. ऐसी परिस्थितियों में अर्थव्यवस्था का आगे बढ़ना संभव नहीं था.

आज यूपी में कानून का राज

सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है. आज प्रदेश में कानून का राज है और अपराध, अपराधियों तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है. उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं और बेटियां असुरक्षित महसूस करती थीं, त्योहारों से पहले उपद्रव और दंगे होते थे और कई जगह लंबे समय तक कर्फ्यू रहता था. ऐसे माहौल में उद्योग और अर्थव्यवस्था का विकास संभव नहीं था.

टेक्सटाइल सेक्टर में यूपी की बढ़ती ताकत

टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की युवा आबादी और टेक्सटाइल सेक्टर की क्षमता का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यूपी के पास दुनिया की सबसे युवा वर्कफोर्स में से एक है. प्रदेश में करीब 2 लाख हैंडलूम वीवर और 5 लाख से ज्यादा पावरलूम वीवर हैं. उन्होंने कहा कि ये लोग उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर की असली ताकत हैं. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है और देश के कुल फैब्रिक उत्पादन में यूपी की हिस्सेदारी करीब 13 से 14 फीसदी है. उन्होंने कहा कि भारत आज वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में दुनिया की बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है.

और पढ़ें

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 02:15 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'इस्लाम नहीं कबूला तो जान से मार दूंगा..', कानपुर में धर्मांतरण का मामला
'इस्लाम नहीं कबूला तो जान से मार दूंगा..', कानपुर में धर्मांतरण का मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोंडा में घाघरा-सरयू का कहर, खतरे के निशान से ऊपर पानी; 700 गांव प्रभावित
गोंडा में घाघरा-सरयू का कहर, खतरे के निशान से ऊपर पानी; 700 गांव प्रभावित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सत्ता में तो कब्रिस्तान दिख...', अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर
'सत्ता में तो कब्रिस्तान दिख...', अखिलेश यादव पर बरसे ओम प्रकाश राजभर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा सांसद इकरा हसन को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक
सपा सांसद इकरा हसन को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर HC ने लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

BIHAR FLOOD: बिहार में बाढ़ का तांडव! 12 जिलों में 22 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित, गंगा ने तोड़े.....
Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
2 KM लंबे जाम में फंसे केंद्रीय मंत्री, गाड़ी से उतरकर खुलवा दिए सारे टोल गेट
मध्य प्रदेश
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
'काजी कैंप पर मिसाइल गिरा दो', भोपाल BJP विधायक के बयान से सियासी बवाल
इंडिया
राजाओं की तरह विएना की सड़कों पर निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
राजाओं की तरह विएना की सड़कों पर निकले शशि थरूर, वीडियो वायरल
क्रिकेट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
सोशल मीडिया पर दिखी केएल राहुल और पार्थ जिंदल की बॉन्डिंग, किया स्पेशल पोस्ट
ओटीटी
मोहनलाल की बेटी विस्मया की 'थुडाक्कम' की OTT रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'थुडाक्कम' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
बिहार
बिहार में बाढ़ के बीच पटना में 5 लोगों की मौत, 13 जिलों के 79 प्रखंड डूबे
बिहार में बाढ़ के बीच पटना में 5 लोगों की मौत, 13 जिलों के 79 प्रखंड डूबे
इंडिया
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
तेलंगाना के मंत्री ने CPR देकर बचाई अधिकारी की जान, वीडियो वायरल
फूड
Arhar Dal: भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
भगोने में कैसे बनाएं अरहर की देसी स्टाइल वाली दाल? खुशबू से खिंचे चले आएंगे लोग
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget