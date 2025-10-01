दशहरा-दीपावली पर योगी सरकार का तोहफा, UPSRTC की एसी बसों में 10% तक कम होगा किराया

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेशवासियों को दशहरा और दीपावली पर तोहफ़ा दिया है. उत्तर प्रदेश परिवहन निगम (UPSRTC) द्वारा संचालित सभी वातानुकूलित बसों के किराए में की गई लगभग 10% की कमी को अग्रिम आदेशों तक जारी रखा जाएगा.

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि योगी सरकार जनता को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. इस निर्णय से यात्रियों को कम किराए में आरामदायक सफ़र की सुविधा मिलेगी. यह छूट जनरथ, पिंक, शताब्दी, वोल्वो, वातानुकूलित शयनयान जैसी सेवाओं पर लागू होगी. हालांकि 1 जनवरी 2024 के बाद पंजीकृत नई वातानुकूलित बसों पर यह छूट लागू नहीं होगी.

वातानुकूलित बस सेवाओं का नया किराया ढांचा जारी

यात्रियों की सुविधा के लिए एसी बस सेवाओं का नया किराया तय कर दिया गया है. अब 3x2 सीट वाली एसी बस में सफर करने पर 1 किलोमीटर का किराया ₹1.45 होगा. वहीं, 2x2 सीट वाली एसी बस का किराया ₹1.60 प्रति किलोमीटर तय किया गया है. इसके अलावा हाई-एंड बसों (वोल्वो जैसी) में सफर करने के लिए यात्रियों को ₹2.30 प्रति किलोमीटर देना होगा. एसी स्लीपर बसों का किराया ₹2.10 प्रति किलोमीटर तय किया गया है.नए किराया ढांचे के मुताबिक, जैसे-जैसे बसें ज्यादा आरामदायक और लग्ज़री होंगी, किराया भी उसी अनुपात में बढ़ेगा

निगम की आय और सेवाओं पर ध्यान

परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए कि निगम की सकल आय पर असर न पड़े इसके लिए बसों पर तैनात चालक-परिचालकों को प्रेरित कर अधिक यात्रियों को आकर्षित करने हेतु विशेष काउंसिलिंग की जाएगी.