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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार में बेटियों को मिल रहा संबल, मिशन शक्ति से 1.18 लाख बालिकाएं जुड़ीं

योगी सरकार में बेटियों को मिल रहा संबल, मिशन शक्ति से 1.18 लाख बालिकाएं जुड़ीं

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं को जागरूक, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न पहल कर रही है. इस पहल से वित्तीय प्रक्रियाओं से परिचित कराने पर जोर दिया गया.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 16 Oct 2026 12:53 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार बालिकाओं को जागरूक, सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न पहल कर रही है. इसी क्रम में मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को वित्तीय साक्षरता से जोड़ने के लिए प्रदेशव्यापी गतिविधियां आयोजित की गईं. राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा संदीप सिंह के मार्गदर्शन में संचालित इन गतिविधियों के अंतर्गत प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) की 1,18,657 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया.

इस पहल के माध्यम से बालिकाओं को बैंकिंग व्यवस्था की बुनियादी जानकारी देने और वित्तीय प्रक्रियाओं से परिचित कराने पर जोर दिया गया. बैंक भ्रमण, वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण तथा बैंक खाता संचालन की प्रक्रिया से संबंधित जागरूकता गतिविधियों ने बालिकाओं को वित्तीय विषयों को व्यावहारिक रूप से समझने का अवसर प्रदान किया. इस प्रकार की गतिविधियां बालिकाओं को दैनिक जीवन में उपयोगी वित्तीय जानकारी से परिचित कराने और उनमें जागरूकता विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं.

बैंकिंग प्रक्रियाओं से परिचित हुईं बेटियां

मिशन शक्ति के अंतर्गत आयोजित बैंक भ्रमण के माध्यम से बालिकाओं को बैंक की कार्यप्रणाली को समझने का अवसर मिला. उन्हें बैंक खाते के संचालन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी दी गई. इसका उद्देश्य बालिकाओं में वित्तीय विषयों के प्रति समझ विकसित करना और उन्हें बैंकिंग सेवाओं के प्रति जागरूक बनाना है.

ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और बैंकिंग योजनाओं की जानकारी

वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण के अंतर्गत बालिकाओं को बैंकिंग सेवाओं, विभिन्न बैंक योजनाओं, बैंक खाते के संचालन तथा ऑनलाइन और डिजिटल धोखाधड़ी से बचाव के प्रति जागरूक किया गया. उन्हें डिजिटल लेन-देन के दौरान सतर्कता बरतने, अपनी बैंकिंग संबंधी गोपनीय जानकारी सुरक्षित रखने और साइबर धोखाधड़ी की आशंका होने पर सावधानीपूर्वक कदम उठाने के महत्व से परिचित कराया गया. इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बालिकाओं को वित्तीय प्रक्रियाओं की व्यावहारिक समझ प्रदान करने के साथ सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाना है.

विद्यालयों से केजीबीवी तक भागीदारी

इस गतिविधि में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों की बालिकाएं भी शामिल हुईं. कुल 1,18,657 बालिकाओं की भागीदारी मिशन शक्ति के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता को विद्यालयी गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास को दर्शाती है.

स्कूल शिक्षा की महानिदेशक, मोनिका रानी ने कहा कि मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को वित्तीय साक्षरता से जोड़ना उन्हें बैंकिंग प्रक्रियाओं की व्यावहारिक जानकारी देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है. हमारा उद्देश्य बालिकाओं में वित्तीय जागरूकता विकसित करना और उन्हें बैंक खाता संचालन सहित आवश्यक वित्तीय प्रक्रियाओं से परिचित कराना है, ताकि वे भविष्य में अधिक जागरूक और आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकें.

Published at : 16 Oct 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
UP NEWS YOGI ADITIYANATH States News
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