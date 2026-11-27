योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गो आधारित प्राकृतिक खेती को जन-जन तक पहुंचाने के लिए इसे व्यापक जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी में है. इसके लिए उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 200 प्रगतिशील किसानों को ब्रांड एंबेसडर के रूप में तैयार करेगा. ये किसान अपने खेतों पर गो आधारित प्राकृतिक खेती के मॉडल का प्रदर्शन करने के साथ दूसरे किसानों को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी देंगे. खास बात यह होगी कि ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो स्वयं गोपालन करते हों, उनके खेतों पर बायोगैस संयंत्र स्थापित हों और वे प्राकृतिक खेती को अपना चुके हों.

पशुपालन, कृषि, उद्यान, वन, आयुष तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर गऊ आधारित प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इस संबंध में संबंधित विभागों को आवश्यक सुझाव और संस्तुतियां भी भेजी गई हैं.

उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग के कार्यालय में गुरुवार को आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता और पद्मश्री सम्मानित प्रख्यात प्राकृतिक कृषि विशेषज्ञ डॉ. भारत भूषण त्यागी व अन्य विशेषज्ञों के साथ हुई बैठक में इस दिशा में विस्तार से चर्चा हुई. बैठक में मिट्टी की सेहत और उर्वरता, गोवंश की उपयोगिता, बायोगैस, जैविक कृषि उत्पादों के निर्माण और किसानों की आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे विषय प्रमुखता से उठे.

पद्मश्री डॉ. भारत भूषण त्यागी ने कहा कि जिस तरह डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान ने देशव्यापी जनचेतना पैदा की, उसी तर्ज पर प्राकृतिक और रसायनमुक्त खेती को भी जन आंदोलन बनाने की जरूरत है. असंतुलित रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता के साथ जल और पर्यावरण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. ऐसे में किसानों और पशुपालकों की सोच में सकारात्मक बदलाव लाने के साथ उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण देना जरूरी है.

उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को प्राकृतिक खेती से जुड़े उत्पादन, प्रसंस्करण, प्रमाणीकरण और विपणन की पूरी प्रक्रिया में नेतृत्वकारी भूमिका दी जानी चाहिए. इससे किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने और प्राकृतिक कृषि को आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने में मदद मिलेगी.

डॉ. त्यागी ने फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में ही उनका समुचित उपयोग करने पर जोर दिया. इससे मिट्टी में जैविक पदार्थ और कार्बन की मात्रा बढ़ाने के साथ उसकी प्राकृतिक उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलेगी. उन्होंने सहफसली पद्धति के तहत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उगाने और गो आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने की भी बात कही. इससे खेती को अधिक टिकाऊ और लाभकारी बनाया जा सकता है.

प्राकृतिक खेती से उत्पादन घटने की भ्रांति दूर करने पर जोर

गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर यह भ्रांति दूर करना जरूरी है कि इससे कृषि उत्पादन में कमी आती है. प्राकृतिक खेती का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरण संतुलन और मानव स्वास्थ्य को सुरक्षित रखते हुए खेती की दीर्घकालिक उत्पादकता बनाए रखना है. उन्होंने कहा कि अब कृषि व्यवस्था को प्रकृति और गोवंश के साथ फिर से जोड़ने का समय आ गया है.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गो आधारित प्राकृतिक खेती किसानों की आत्मनिर्भरता और गांवों की समृद्धि का मजबूत आधार बन सकती है. आयोग इस दिशा में विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर एकीकृत कार्ययोजना को आगे बढ़ा रहा है.

प्राकृतिक खेती को जोड़कर बनेंगे किसानों के लिए आर्थिक अवसर

वीबी-जी राम जी योजना के प्रावधानों और पात्रता के अनुरूप व्यक्तिगत कैटल शेड और बायोगैस संयंत्र जैसी ग्रामीण परिसंपत्तियों के विकास की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं. इससे पशुपालन, ऊर्जा उत्पादन और प्राकृतिक खेती को एक-दूसरे से जोड़कर किसानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक अवसर तैयार किए जा सकेंगे. बैठक में राजीव त्यागी, विपिन गोयल और शुभांशु त्यागी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे.