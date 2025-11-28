उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत का ऐलान किया है. इसमें एक दिसम्बर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक विशेष अभियान में बिजली बिल के ब्याज पर 100% छूट दी जाएगी, इसके साथ ही मूलधन में भी भारी छूट का प्रावधान किया गया है. इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 किलोवाट और कमर्शियल उपभोक्ता 1 किलोवाट तक शामिल हैं. 90 दिन तक चलने वाली इस योजना में बिजली के बकाया बिल पर सरचार्ज पूरी तरह खत्म होने के साथ इसे आसान किश्तों में जमा किया जा सकेगा.

इस योजना में घरेलू उपभोक्ता 2KW और दुकानदार 1KW को उनके लंबित बिजली बकाया में विशेष छूट दी जाएगी. उपभोक्ता पहली बार 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 25% तक की भारी छूट प्राप्त कर सकेंगे. यही नहीं छोटे-छोटे बकायों के निस्तारण हेतु उपभोक्ताओं को आसान मासिक किश्तों में भुगतान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जिससे वे बिना किसी दबाव के देय राशि का समायोजन कर सकें. प्रदेश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए योजना बेहद राहत देने वाली है.

कैसे मिलेगा लाभ ?

इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्तओं को पहले दो हजार रुपये के साथ विभाग की साइट पर अपना पंजीकरण कराना होगा. यह शुल्क उनके बिल में भी एडजस्ट हो जाएगा. इसके लिएअपने निकटतम बिजली घर या 1912 पर कॉल भी कर सकते हैं. विभाग के एप पर भी कर सकते हैं.

यूपी सरकार ने उपभोक्ताओं को इतनी बड़ी राहत देने ए लिए पहली बार इस तरह की योजना शुरू की है. तीन चरणों में इस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. लिहाजा अधिक से से अधिक लोगों को इसका लाभ मिलने का अनुमान है. योजना की जानकरी लोगों तक पहुंचे और उन्हें लाभ मिले इसके लिए सभी जिले के अधिकारियों को जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया है. अधिकारियों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग पंजीकरण के लिए तैयार हो रहे हैं.