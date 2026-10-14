CM योगी का हमला, 'सपा ने राज्यसभा की सीट धन्नासेठ को बेची'

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए राज्यसभा की सीट धन्नासेठ को बेचने का आरोप लगाया है. वाराणसी में शिक्षक सम्मेलन के दौरान सीएम ने समाजवादियों से सवाल किया कि ये लोग जो पीडीए को लेकर चिल्लाते थे, वो राज्यसभा टिकट में PDA कहां चला गया?

CM योगी ने आरोप लगाते हुए कहा, ''हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी के पीडीए का मतलब 'परिवार डेवलेपमेंट अथॉरिटी' या बहुत होगा तो 'पराया धन अपना'. आपने दोनों चीजें देखी हैं. उन्होंने दो प्रत्याशी बनाये, एक अपने चचाजान को बनाया, काशी के ही किसी यादव को बना देते, गाजीपुर बलिया से बना देते.''

सीएम ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए आगे कहा, ''दूसरी सीट पर किसी दलित या किसी और को बना देते या अपने खानदानी वोट मुसलमान को ही बना देते, नहीं बनाया, वो उन्होंने मुंबई के धन्नासेठ को बेच दिया. 'परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी' और 'पराया धन अपना' दोनों साबित हो गए.''

सपा की सरकार में उपद्रवी, माफिया हावी थे- CM

यूपी के सीएम ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार में एक भर्ती आयोग का अध्यक्ष अनिल यादव को बना दिया था, वो इसके योग्य ही नही था. उत्तरप्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी सरकार में एक व्यक्ति ने टॉप किया था, जो हाईस्कूल थर्ड डिवीजन, इंटरमीडिएट थर्ड डिवीजन, बीए थर्ड डिवीजन था, उसको यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का टॉप करा दिया था. कैसी अराजकता, कैसी गुंडागर्दी थी? युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, दूसरी ओर दंगा, उपद्रव, माफिया यही सब हावी थे.''

बता दें कि उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों पर बीजेपी के आठ और समाजवादी पार्टी के 2 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. इन सभी दस सीटों पर शुक्रवार (09 अक्टूबर) को निर्विरोध निर्वाचन हुआ था. सपा से वरिष्ठ नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव और उद्योगपति धनराज परिमल नथवानी राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं.

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