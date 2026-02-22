हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर-जापान दौरा, ऐसा रहेगा 4 दिन का शेड्यूल

CM योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर-जापान दौरा, ऐसा रहेगा 4 दिन का शेड्यूल

CM Yogi Adityanath Japan Visit: एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.क्यूंकि जापान और सिंगापूर की कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहीं हैं. निवेश और बढ़ने की संभावना है.

By : विवेक राय | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 22 Feb 2026 08:44 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से चार दिवसीय दौरे पर सिंगापुर और जापान रवाना हो रहे हैं. रविवार शाम वे रवाना होंगे, उनके साथ 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी जा रहा है. यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है. दोनों देशों में वे कई कंपनियों के फाउन्डर से मिलेंगे और वहां के औद्योगिक वातावरण को समझेंगे. 2017 के म्यांमार दौरे के बाद मुख्यमंत्री का यह दूसरा विदेशी दौरा है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.क्यूंकि जापान और सिंगापूर की कई कंपनियां उत्तर प्रदेश में पहले से काम कर रहीं हैं. ऐसे में मुख्यमंत्री का वहां जाना यहां निवेश के साथ-साथ प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

सिंगापुर में 33 कंपनी के प्रतिनिधियों से होगी मुलाकात

सीएम योगी के दौरा रविवार शाम सिंगापुर प्रस्थान के साथ शुरू हो जाएगा. वे 23 और 24 फरवरी को 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिन्धियों से मीटिंग करेंगे. इसमें निवेशकों के साथ रोड शो और भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे. पहली मीटिंग में तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग व इन्फ्रास्ट्रक्चर शामिल है. उम्मीद है कई कंपनियां यूपी में निवेश के लिए आएंगी.

25 व 26 फरवरी को जापान में रहेंगे

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 व 26 फरवरी को जापान में रहेंगे. यहां वे प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाक़ात करेंगे, इसमें परदेसव में निवेश, तकनीकी सहयोग के साथ ही मैग्वेल ट्रेन जिसकी स्पीड 600 किमी/घंटा है का परीक्षण भी शामिल है. वहीँ वे टोक्यो में एक हिन्दू मंदिर में दर्शन भी करेंगे. जिससे वहां रह रहे भारतीय काफी उस्त्साहित हैं.

भारतीयों में उत्साह-स्वागत की तैयारी

सीएम योगी के जापान पहुंचने से पहले भारत वासियों में उत्साह देखने को मिल रहा है. भारतीय समुदाय ने टोक्यो में कई जगह श्री राम के झंडे फहराए.भारतीय समुदाय सीएम योगी के स्वागत की तैयारियों में परिवार के साथ जुटा हुआ है. सीएम योगी का जापान दौरा देगा इंडो जापान के आध्यात्मिक-सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देगा.

और पढ़ें
Published at : 22 Feb 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Singapur Visit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर-जापान दौरा, ऐसा रहेगा 4 दिन का शेड्यूल
CM योगी आदित्यनाथ का आज से सिंगापुर-जापान दौरा, ऐसा रहेगा 4 दिन का शेड्यूल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
Exclusive: 'मेरे हाथ से एक हत्या हुई’, पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह का बड़ा कबूलनामा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी की तपिश! सहारनपुर से वाराणसी तक जानें मौसम का अपडेट
यूपी: दिन में चुभती धूप बढ़ा रही है गर्मी की तपिश! सहारनपुर से वाराणसी तक जानें मौसम का अपडेट
Advertisement

वीडियोज

Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
America: ईरान से जंग..फंस गए रे ट्रंप ! | Iran Violence | America
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
यूपी में चल रही है ब्राह्मण-ठाकुर की लड़ाई? बृज भूषण शरण सिंह ने किया बड़ा खुलासा
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
क्रिकेट
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बारिश की भेंट चढ़ा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का सुपर-8 मैच, जानें अब आगे क्या होगा
बॉलीवुड
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
Toxic के लिए यश ने वसूले 50 करोड़ रुपये, कियारा आडवाणी से नयनतारा तक कास्ट की फीस सुनकर उड़ जाएंगे होश
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
ट्रेंडिंग
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
'इसे मैं हमेशा मिस करूंगी' एआई समिट में भाग लेने भारत आई विदेशी सीईओ ने की भारतीय खाने की तारीफ
यूटिलिटी
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 25 फरवरी से 3 मार्च तक कई ट्रेनें कैंसिल, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget