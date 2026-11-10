गढ़मुक्तेश्वर-तिगरी मेले की तैयारी तेज, CM योगी ने दिए सुरक्षा के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान मेला गुढ़मुक्तेश्वर तथा तिगरी मेला की तैयारियों की मंगलवार को समीक्षा की. इस दौरान मेरठ, बरेली, अमरोहा, हापुड़, मुरादाबाद आदि मंडलों/जनपदों के प्रशासन व पुलिस विभाग के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े.

मुख्यमंत्री ने समयबद्ध तैयारियों का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ‘वेस्टर्न यूपी का मिनी कुम्भ’ यह मेला श्रद्धा, अनुशासन व स्वच्छता का प्रतीक बनेगा. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुमग यातायात व स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम कर लें.

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25 से 30 लाख श्रद्धालु होंगे शामिल

मुख्यमंत्री ने कहा कि 17 से 26 नवंबर तक लगने वाले इस मेले में 25 से 30 लाख श्रद्धालु शामिल होंगे. 24 नवंबर को मुख्य स्नान पर्व होगा. यहां आस्था, परंपरा व सुव्यवस्था का संगम होगा, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी. सभी तैयारियां समयबद्ध ढंग से कर ली जाएं. ऐसे में यहां सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल समेत सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग कतई न हो.

मुख्यमंत्री ने शासन के गृह, लोकनिर्माण विभाग, परिवहन, सिंचाई, नगर विकास, ऊर्जा, पंचायती राज, स्वास्थ्य समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों को मेला प्रारंभ से पहले निरीक्षण करने का निर्देश दिया. उन्होंने निर्देश दिया कि मेले के कमांड एरिया में शराब व नशे की वस्तुओं की बिक्री कतई न हो और न ही आस्था के विपरीत कोई आचरण हो.

घाटों पर स्नान की पर्याप्त सुविधाओं के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. नदी को आवश्यक्तानुसार चैनलाइज किया जाए. हर घाट पर जल की उपलब्धता रहे. पर्याप्त स्वच्छता कर्मियों की तैनाती की जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि यहां सीएचसी स्तर के अस्थायी हॉस्पिटल बनाए जाएं. पर्याप्त मैनपावर, एंबुलेंस समेत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध रहें. विद्युत की नियमित आपूर्ति व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल, महिला पुलिसकर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें दोनों तरफ तैनात की जाएं. मेले से पहले एडीजी, आईजी, डीआईजी, एसएसपी स्तर के अधिकारी पुलिस बल की काउंसिलिंग कर लें. पुलिसकर्मी रील बनाने की प्रवृत्ति से दूर रहें. पब्लिक एड्रेस सिस्टम, वॉच टावर, फायर डेंटर, सीसीटीवी, यातायात-पार्किंग प्रबंधन, डायवर्जन आदि की समुचित व्यवस्था की जाए.

स्थानीय कलाकारों को मिले मंच

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेले में खेलकूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाए. सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों को मंच दिया जाए. मंच पर सभ्य कार्यक्रम ही हों,आस्था के विपरीत कोई भी कार्यक्रम न हो. स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित कर हर आयुवर्ग के विजेताओं को सम्मानित भी किया जाए.

मुख्यमंत्री ने पर्यटन-संस्कृति विभाग को निर्देशित किया कि मेले में श्रीमद्भागवत कथा, रासलीला, रामलीला, भगवान शिव से जुड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए. लेजर शो, ड्रोन शो आदि भी कराए जाएं.

अराजक तत्वों पर कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए. कहा कि मेले के दौरान नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाए. बच्चों की स्लोगन, भाषण, वाद-विवाद, निबंध आदि प्रतियोगिताएं कराई जाएं. पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर धार्मिक व राष्ट्रभक्ति गीत बजाए जाएं और जनता के बीच अच्छे कार्यों को पहुंचाया जाए. शासन की योजनाओं व उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किया जाए.

मुख्यमंत्री ने सुरक्षा के दृष्टिगत निर्देश दिया कि फायर टेंडर अलर्ट मोड पर रहे. कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहे. मेले में अवांछनीय तत्वों व वन्यजीवों के प्रति सतर्कता बरती जाए. परिवहन विभाग श्रद्धालुओं के आवागमन के मद्देनजर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था सुनिश्चित करे.

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