UP: इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 2 इंडस्ट्रियल विजिट अनिवार्य, AI कोर्स से मिलेगा रोजगार

उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था (One Trillion Dollar Economy) बनाने के लक्ष्य के साथ योगी सरकार (Yogi Government) युवाओं को सीधे रोजगार और उद्योगों से जोड़ने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. सरकार की मंशा है कि तकनीकी संस्थानों (Technical Institutes) से निकलने वाले छात्र सिर्फ 'डिग्रीधारी' न रहें, बल्कि वे व्यावहारिक ज्ञान, आधुनिक तकनीक और इंडस्ट्री के अनुभव के साथ आत्मनिर्भर बनें.

इसी कड़ी में मंगलवार को प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने विधानसभा स्थित कार्यालय में डिलाइट (Deloitte) के प्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों के साथ एक अहम समीक्षा बैठक की, जिसमें छात्रों के उज्ज्वल भविष्य के लिए कई बड़े फैसले लिए गए.

'PM के खिलाफ इस भाषा से सहमत नहीं लेकिन...' अजेंद्र के बयान का विरोध कर अखिलेश ने BJP नेताओं को घेरा

इंजीनियरिंग छात्रों के लिए 'इंडस्ट्रियल विजिट' होगी अनिवार्य

बैठक में सबसे ज्यादा जोर छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने पर रहा. मंत्री आशीष पटेल ने निर्देश दिए कि इंजीनियरिंग छात्रों को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा जा सकता.

सिविल इंजीनियरिंग: इन छात्रों को प्रदेश में बन रहे एक्सप्रेसवे, टनल और डैम (बांध) निर्माण स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा.

मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: इन छात्रों को ईवी (EV) निर्माण इकाइयों और बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों का व्यावहारिक अनुभव दिया जाएगा. इसके लिए अब हर छात्र के लिए कम से कम दो इंडस्ट्रियल विजिट (Industrial Visits) अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है.

नौकरी.कॉम (Naukri.com) के साथ मिलकर मिलेगा रोजगार

छात्रों को आसानी से रोजगार मिल सके, इसके लिए विभाग द्वारा एक 'प्लेसमेंट पोर्टल' विकसित किया गया है, जिस पर अब तक 8 हजार से अधिक छात्र रजिस्टर (Onboard) हो चुके हैं. इसके अलावा, Naukri.com के सहयोग से यूपी के छात्रों के लिए एक विशेष लैंडिंग पेज तैयार किया जा रहा है. इससे प्रदेश के युवाओं को स्थानीय स्तर के साथ-साथ निजी क्षेत्र और वैश्विक स्तर पर रोजगार के ढेरों अवसर एक ही जगह मिल सकेंगे.

इंफोसिस (Infosys) की मदद से AI की ट्रेनिंग

योगी सरकार तकनीकी शिक्षा में आधुनिक तकनीकों (New Age Technology) को शामिल करने पर विशेष फोकस कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि इंफोसिस (Infosys) सहित अन्य बड़े संस्थानों के सहयोग से 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (AI) पर आधारित नए पाठ्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं. इसका सीधा उद्देश्य छात्रों को भविष्य की इंडस्ट्री और बाजार की मांग के अनुरूप दक्ष बनाना है.

रैंकिंग और फैकल्टी सुधार पर भी जोर

समीक्षा बैठक में नैक (NAAC), एनआईआरएफ (NIRF) और एसआईआरएफ (SIRF) रैंकिंग सुधारने पर भी चर्चा हुई. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी आरएससी एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, नई फैकल्टी की भर्ती करने और छात्रों के बेहतर प्लेसमेंट पर युद्धस्तर पर काम किया जाए.

प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे एमएसएमई (MSME), डिफेंस कॉरिडोर, डेटा सेंटर और एक्सप्रेसवे नेटवर्क युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोल रहे हैं. ऐसे में हमारी प्राथमिकता तकनीकी शिक्षा को सीधे उद्योगों की जरूरतों से जोड़ना है.

'यह जो रायता फैला कर गईं हैं देवी जी...', विनेश फोगाट के आरोपों पर बोले बृजभूषण शरण सिंह