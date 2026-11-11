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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार के दीपोत्सव में 220 टन रेत से रचा गया ‘राम दरबार’, बना विश्व रिकार्ड

योगी सरकार के दीपोत्सव में 220 टन रेत से रचा गया ‘राम दरबार’, बना विश्व रिकार्ड

सरयू की रेत से तैयार हुआ 58 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा भव्य राम दरबार व राम मंदिर की विशाल कलाकृति. सात दिनों की साधना से तैयार हुई दिव्य कलाकृति, उपराष्ट्रपति ने दी थी शाबाशी.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 11 Nov 2026 10:55 PM (IST)
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योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा आयोजित दीपोत्सव 2026 में अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. अयोध्या में सरयू नदी के तट पर स्थित राम कथा पार्क में उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ 220 टन सरयू की रेत से 58 फीट लंबा और 20 फीट ऊंचा भव्य राम दरबार एवं राम मंदिर की विशाल कलाकृति तैयार की. यह कलाकृति विश्व शांति, मानवता और भाईचारे का संदेश देती है. योगी सरकार के पर्यटन विभाग के आमंत्रण पर तैयार इस कृति को ‘बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड’ में दर्ज कर लिया गया है.

सात दिनों की साधना से तैयार हुई दिव्य कलाकृति
30 अक्टूबर से शुरू हुआ निर्माण कार्य सात दिनों की निरंतर मेहनत के बाद 7 नवंबर को पूरा हुआ. मधुरेंद्र कुमार ने बताया कि यह उनकी इस तरह की पहली और विश्व की सबसे लंबी रेत निर्मित राम दरबार कलाकृति है. दीपोत्सव के भव्य उद्घाटन समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कलाकृति का अवलोकन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में सृजित ऐसी ऐतिहासिक कला को शहर कभी नहीं भूलेगा और कलाकार को विश्व रिकॉर्ड पर बधाई दी. उपराष्ट्रपति ने ‘वेल डन’ कहकर सराहना की.

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डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान दिया, गिनीज की प्रक्रिया जारी
मधुरेंद्र कुमार ने 30 अक्टूबर को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को सूचना भेजी थी. 7 नवंबर को बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ईमेल के माध्यम से स्वीकृति दी. रिकॉर्ड संख्या IND/2026/001810 के तहत इसे दर्ज किया गया और डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान किया गया. गिनीज की प्रक्रिया अभी जारी है. यह कलाकृति योगी सरकार के दीपोत्सव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के सहयोग से बनी, जो अयोध्या को वैश्विक पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का हिस्सा है.

बिहार के हैं सैंड कलाकार मधुरेन्द्र कुमार
बिहार के पूर्वी चंपारण निवासी मधुरेंद्र कुमार ने अब तक 25 से अधिक देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और 12 से अधिक विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. रेत, कोयला राख, पत्ते, फल-सब्जी और पुनर्चक्रण सामग्री से हजारों कलाकृतियां बना चुके इस कलाकार ने अमेरिका इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से रेत कला में मानद डॉक्टरेट भी प्राप्त किया है. उनकी कलाकृतियां पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता, नशामुक्ति और विश्व शांति जैसे विषयों पर केंद्रित रहती हैं. अयोध्या की इस कृति ने योगी सरकार के सांस्कृतिक उत्थान और राम मंदिर केंद्रित विकास मॉडल को और मजबूती दी है.

Published at : 11 Nov 2026 10:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath Ayodhya NEWS Deepotsav 2026
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