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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी सरकार का बड़ा फैसला, 1057 पुलिसकर्मियों की 84.56 करोड़ की रिकवरी माफ

योगी सरकार का बड़ा फैसला, 1057 पुलिसकर्मियों की 84.56 करोड़ की रिकवरी माफ

सीएम योगी ने 1057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को बड़ी राहत दी है. सीएम योगी ने 84.56 करोड़ की रिकवरी माफ कर दी है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 11 Nov 2026 10:57 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है. मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1057 अभ्यर्थियों की आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है.

इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ की है. मुख्यमंत्री के इस फैसले से आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी. उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया है.

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उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी. इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी. मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया.

1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ

मुख्यमंत्री के निर्णय से कुल 1057 पुलिसकर्मियों को रिकवरी से राहत मिली है. इनमें 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं. इन सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया है.

प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ होने से प्रत्येक अभ्यर्थी को आर्थिक राहत मिलेगी. प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की रिकवरी का विषय अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था.

6 नवंबर को 4543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को बांटे थे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था.

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Published at : 11 Nov 2026 10:57 PM (IST)
Tags :
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